Histórico presidente de la Fech se encuentra en crítico estado de salud

Alejandro ‘Pipo’ Rojas en su vida, marcó una carrera de liderazgo que lo llevó a estar al mando de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por tres períodos consecutivos (1970-1973) lo que incluso lo obligó a abandonar el país de manera abrupta y así, cumplir 43 años en el exilio.

Además de su carrera en el liderazgo estudiantil, Rojas fue uno de los personajes más reconocidos en el partido Comunista por ser el primer presidente de la Fech que representó a la Unidad Popular en tres años de mandato, lo que no se ha repetido en la historia de la representación de los universitarios. A ello, se suma que fue el único diputado que desarrolló el cargo de manera paralela.

A través de su cuenta de Facebook, su compañero Manuel Guerrero catalogó a ‘Pipo’ como una “bella persona, valiente compañero, Presidente de la FECH durante la Unidad Popular, camarada y compipa querido de mi padre y madre, y de toda una generación que le conoció y siguió con aprecio y respeto. En el exilio desarrolló su carrera como académico, preocupado de los temas ecológicos”.

En la publicación además, recordó la victoria de Allende desde el relato de Rojas. “El triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de Septiembre de 1970 fue por supuesto una explosión de júbilo para los estudiantes de izquierda, así como para tos los partidarios de la UP. Habíamos seguido los escrutinios en la casa de la FECH. Había mucha gente y una excitación y un nerviosismo difícil de describir. A eso de las 10 de la noche sonó el teléfono. A gritos me llamaron: “Alejandro, el compañero Allende quiere hablar contigo”. Efectivamente, Salvador Allende –a quien tuve la suerte de conocer mucho—estaba en el teléfono y me dijo con voz emocionada y muy formal: “compañero Alejandro, te llamo para comunicarte que hemos ganado…Quiero hablar al pueblo de Chile desde los balcones de la FECH y quiero saber si ustedes tendrían algún inconveniente.

“”Acuérdate que de joven fui Vice-Presidente de la FECH”. Le respondí tiritando de emoción que por supuesto que nos encantaría que hablara desde los balcones de nuestra Federación, que era un honor para nosotros.

“”Salvador Allende, como Presidente electo habló e hizo referencia especial al movimiento estudiantil: “He querido hablar al pueblo desde los balcones de la FECH porque los estudiantes han sido vanguardia en esta lucha”…Nosotros ya reventábamos de alegría y con los cientos de miles de chilenos acogimos la invitación de Allende: “esta noche tomaremos la patria por la cintura para bailar una cueca larga hasta el amanecer”.

Según información que ha trascendido,el estado crítico de ‘Pipo’ se debe a un cáncer extremo y agresivo que lo afecta, lo que ha dificultado su respuesta a las terapias impuestas.