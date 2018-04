¿Quién es el responsable de la crisis de Colo Colo?

Durante la última semana pasó de todo en Colo Colo, la derrota por Copa Libertadores ante el Delfín de Ecuador, la renuncia con elástico de Pablo Guede y la posterior caída ahora con San Luis por el campeonato nacional han encendido las alarmas en la previa de uno de los partidos más importantes del año para el cuadro “popular”: el “Superclásico” ante la Universidad de Chile.

Los factores para explicar momentos pueden ser muchos, partiendo por la errática conducción que ha mostrado el presidente de Blanco & Negro Aníbal Mosa, continuando con algunas decisiones equivocadas del técnico Pablo Guede y el bajo rendimiento que han exhibido algunas de las figuras del cuadro albo.

Para el integrante del plantel que ganó la Copa Libertadores en 1991, Rubén Espinoza, “la situación es complicada, pero el problema es futbolístico, los jugadores son los primeros en darse cuenta de la situación y estos convencido que tienen las armas necesarias para revertir este momento”.

Pero hay quienes creen que el problema va más allá de lo que ocurre al interior de la cancha, así lo piensa el ex integrante del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 1973, Leonardo Veliz, “es peligroso que los jugadores le hayan doblado la mano a la concesionaria respecto de la continuidad de Guede. El presidente Anibal Mosa ha llevado bajo una dirección dictatorial todo lo que está pasando en Colo Colo” señaló.

“La crisis es intestina, no es solo los resultados del primer equipo, hay una gran molestia respecto del personalismo de la conducción de Anibal Mosa y que ha llevado a Colo Colo por un mal camino”, remarcó el ex seleccionado nacional.

Por su parte el ex seleccionado nacional en el mundial del 62, Humberto “Chita” Cruz, afirmó que “Pablo Guede no ha dado con el equipo ideal que debe tener Colo Colo. Tantos cambios no han hecho bien y cuando pasa eso vienen las bajas actuaciones”.

Lo cierto es que el rendimiento de Guede en Colo Colo ha sido irregular, si bien tiene cuatro títulos (dos de los cuales corresponden a “Supercopas” que son partidos únicos), en el plano internacional no ha ganado ni un solo compromiso y hoy está a un paso de quedar fuera de la Copa Libertadores en un grupo que a primera vista parecía de los más accesibles del torneo.

A esto se suman los líos al interior del camarín que tienen al defensa Julio Barroso como protagonista y que hablan de un quiebre al interior de un plantel plagado de figuras de peso como Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Jaime Valdés, entre otros.

Al respecto Humberto “Chita” Cruz, señaló que “Guede no ha sabido manejar el grupo, se le fue de las manos, los jugadores tienen que tener una conversación entre ellos y respetar lo que diga el director técnico”.

En tanto Leonardo Veliz añade que se han hecho malas inversiones “si se invierte mal ahí están las consecuencias, jugadores que no responden, que no son capaces de ganarle a un equipo tan débil como Delfín o a otro equipo que sobrevive en el campeonato como San Luis. ¿Quién toma las resoluciones? No se ve un equipo ganador”.

Por su parte Rubén Espinoza profundiza respecto de los problemas internos de Colo Colo “esos problemas se tienen que hablar, no es la primera vez que viven esto y normalmente se soluciona en forma privada. El futbolista se da cuenta cuando está en un buen o mal momento, por eso la mejor manera de solucionar esto es conversando.

Colo Colo tiene la gran oportunidad de aquietar las aguas este fin de semana cuando enfrente a la Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico. Pero para Veliz una eventual victoria del cuadro de Guede no debería cambiar la percepción respecto del mal trabajo que ha hecho el actual cuerpo técnico.

“El hincha colocolino no es tan visceral, yo creo que en los hinchas ha calado muy hondo la vergüenza de perder con Delfín o San Luis, no basta con ganarle a la Universidad de Chile, la historia del club no se centra en eso”, concluyó.