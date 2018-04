Trabajadores a Honorarios: “Pararemos al Estado por devolución de impuestos”

El proyecto que determinó la cotización obligatoria despertó el descontento de los trabajadores que mes a mes emiten boletas de honorarios. Esto porque, desde la operación renta 2019 no recibirán los impuestos en mayo, por lo que, el 10 por ciento retenido de las boletas emitidas en 2018 se desviarán al sistema previsional sin opción de renuncia, como ocurrió este año.

En conversación con el periodista Patricio López, en el noticiero Radioanálisis de nuestra emisora, el presidente del Sindicato Nacional de Honorarios de Senda Previene y dirigente de la Coordinadora Metropolitana de los Trabajadores Honorarios, Mitchel Silva, explicó que son 400 mil los prestadores de servicio contratados por el Estado que se verían afectados, cifra que alcanzaría 2 millones de compatriotas que emiten boletas.

En ese mismo sentido, Silva estableció que “la previsión social está, por ley, hacia los trabajadores. Nosotros somos prestadores de servicio, no tenemos calidad de trabajadores. Por eso planteamos que podemos cotizar, pero en nuestra figura legal no tenemos derechos laborales, y ahora, quieren que tengamos todos los deberes laborales. Ese es el tema de fondo”. El vocero explicó que no existen beneficios de pre y post natal, sala cunas, entre otros, para quienes prestan servicios a honorarios.

Ligado a lo anterior, el vocero enfatizó en que la emisión de boletas responde a una ilegalidad que fue planteada por el juez laboral Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. “Él dice que el Estado ha estado 20 años mirado para el lado con el tema de los honorarios. Nosotros, en realidad, estamos bajo un contrato ilegal porque los honorarios dicen que tenemos que prestar servicios con ciertas condiciones, en un periodo específico, con labores específicas”, afirmó Silva.

Devolución de impuestos

Desde la mirada de los prestadores de servicios, uno de los temas más preocupantes que deja esta ley es la entrega obligatoria del 10 por ciento retenido por emisión de boletas, las que pasarán a la cotización del sistema previsional sin la opción de renunciar. Más allá de significar la pérdida de un ingreso económico, Silva profundizó en los vacíos que existen en torno al tema. “Por ejemplo, si tu esposa trabaja a honorarios y tú trabajas con contrato, la pones dentro de tu carga en salud. A partir de ahora, ella no podrá ser carga porque tiene la obligación de cotizar, eso el Servicio de Impuestos Internos lo informará a la AFP que cotiza, y por ello, tiene que tener su propio plan. Hay cosas que la ley no toca, no especifica. La ley orgánica del cómo será en la práctica es super compleja, lo único que dice es que el 10 por ciento del próximo año va a ir a la AFP como primera instancia. Si tienes deudas del Crédito Fiscal u otros, esas no son prioridad, lo primero es la AFP.”

En representación de la coordinadora de Trabajadores Honorarios, Silva reafirmó que “estamos dispuestos a parar el Estado por este tema, esa es la idea, el tema es cómo preparamos esa movilización, porque estamos trabajando en un contrato ilegal, lo dicen los jueces laborales, la Corte Suprema, de Apelaciones, entonces el Estado debe hacerse cargo de esta forma irregular de trabajo que está en vigencia por más de 20 años.”

Por lo anterior, el vocero de la Coordinadora de los Trabajadores insistió en los vacíos que existen y que “la única ley que se ha hecho para los honorarios desde la vuelta de la democracia es esta, para que coticemos, ninguna otra. Esto imagina 400 mil trabajadores al Estado, pero hay más de 2 millones de personas que boletean del año pasado”, planteó el dirigente.

Rechazo a la cotización obligatoria

El rechazo a la retención del impuesto fue presentado por distintos movimientos que convocaron a una movilización nacional para el próximo 25 de abril, con el fin de poner este tema en la opinión pública.

Mitchel Silva recalcó que aunque son cerca de 2 millones los honorarios, los mayores de 55 años que se encuentren jubilados y emitan boletas no se verán afectados, pues no tienen obligación de cotizar.