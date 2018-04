Académicos asisten a cena de camaradería en apoyo a decano Aceituno

Dentro de las actividades de su candidatura por la rectoría de la Universidad de Chile por el periodo 2018-2022, el profesor Patricio Aceituno recibió en una cena de camaradería en el restaurante Eladio de la comuna de Providencia a más de un centenar de personas.

Entre los invitados se encontraban Carlos Conca, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003; Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2007; Cristián Hermansen, Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros; Víctor Cifuentes, Decano de Facultad de Ciencias; María Eugenia Góngora, Decana de la Facultad de Filosofía; Sergio Olavarrieta, Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios; James McPhee, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería; Enrique Castellón, Director del Departamento de Oncología de la Facultad de Medicina; Aldo Casali, Director de la Escuela de Ingeniería; Francisco Brieva, ex Decano de Ingeniería y ex presidente de CONICYT; Luis Ayala, ex Vicerrector Económico de la UCH y ex Vicedecano; Sergio Lavandero, ex Vicerrector de Investigación de la UCH; Claudio Pérez, Director Académico de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Antonio Benh, Senador Universitario.