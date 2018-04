Diputados aprueban interpelación a ministro Santelices

La mañana de este martes, la cámara de Diputados aprobó con 73 votos a favor, la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices. Las principales razones de impulsar esta medida se dieron por los cambios en el protocolo de Objeción de Conciencia en la Ley de Aborto.

La votación de hoy se dio luego de reunir las firmas en la campaña liderada por la diputada Marcela Hernando, quien luego de la votación afirmó que el próximo 2 de mayo se realizará la interpelación.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro, se refirió a la actitud del oficialismo en esta votación, afirmando que, en su opinión, “Chile Vamos siempre va a estar protegiendo las actuaciones que tenga un ministro de Estado, en este caso, creemos firmemente que él se equivocó al usar una atribución que excede el sentido de la ley. La normativa estableció un límite, no puede un derecho por ley, que convoca una mujer de interrumpir su embarazo, ser modificado por un reglamento de menor categoría y que además, vulnera ese primer derecho que es acceder a la prestación del servicio”.

A ello agregó que “no puede una institución privada, que hace uso de un convenio público, seguir recibiendo la totalidad de esos dineros rechazando una de las intervenciones o prestaciones como es la interrupción terapéutica del embarazo”.

El diputado socialista, que también es presidente de la comisión de Salud de la Cámara, adelantó que se trabajará en cambios de la normativa. “En paralelo a la interpelación, he puesto en tabla en la comisión de Salud el proyecto de ley interpretativo que, precisamente, busca que en la misma ley de interrupción terapéutica del embarazo quede consignado que no podrá haber ruptura de los convenios, salvo que se deje de percibir la totalidad de esos ingresos en el sector público, si alguien quiere hacerse cargo de la objeción de conciencia institucional. El ministro actuó de una cierta manera, acorde a su propia creencia pero esa creencia vulnera la ley”.

Respecto a otras apelaciones, Castro comparte la idea de hacer lo mismo con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego de sus dichos contra la elección de los jueces, asegurando que ‘todos los jueces son de izquierda’ además de acusar amiguismos dentro del poder Judicial.

“No se ha cambiado ni una coma”

Luego de la votación, las reacciones también vinieron desde el oficialismo. El primero en referirse al tema fue el jefe de bancada de la Udi, Javier Macaya, quien aseguró que la votación estaba dentro de lo planificado. “No habían muchas dudas, la Nueva Mayoría tiene los votos suficientes para plantear una interpelación. El punto que hicimos es que es primera vez, luego del retorno de la democracia, que un ministro es interpelado recién asumido un Gobierno. Más allá de aquello, que demuestra la cara de como se presenta la oposición en algunos temas, creemos que se le da la oportunidad al ministro de Salud para, de alguna manera, transparentar algo sobre lo que se ha hecho una cuestión profundamente artificial”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, expresó su malestar, afirmando que “lo único que hace la oposición con esto es hacer perder el tiempo al Congreso. Aquí en la Ley de Aborto no se ha cambiado ni una coma. Si ellos quieren que en las clínicas privadas no atiendan a la gente más humilde que lo digan claramente, en eso, lamentablemente, las clínicas privadas tendrán que objetarse institucionalmente”.

La respuesta del ministro

Una hora después de la votación, el ministro de salud, Emilio Santelices que será apelado enfrentó a los medios. En un principio planteó que la instancia de las próximas semanas la ve “como un interesante espacio para poder conversar con los parlamentarios y, a través de ellos, con la ciudadanía para explicarle lo que queremos hacer en nuestro programa de Gobierno”.

Respecto al protocolo de Objeción de Conciencia, el secretario de Estado agregó que “no va contra el espíritu, sino que contribuye a los derechos de la mujer en otras circunstancias donde, en situaciones vulnerables, requieren de la atención de salud. Es tarea del ministerio y ministro velar porque todas las coberturas estén cubiertas”.

En ese sentido agregó que “Aquí no se ha vulnerado porque no se ha tocado la ley ni el reglamento, lo que se ha modificado, en beneficio de muchas mujeres vulnerables, es un protocolo que es una instancia administrativa de nivel inferior que no requiere ir a observaciones de la Contraloría, aún más, fue en la ley donde quedó indicado que este trabajo se tenía que hacer a través de un protocolo y no de un reglamento”.