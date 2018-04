Edison Llanos: “El problema del Sename no se soluciona aumentando subvenciones”

Crudo y sincero, así se podría resumir el relato del libro “Mi infierno en el Sename”, del autor Edison Llanos, donde cuenta su experiencia en la institución, a la que ingresó a los dos años y medio.

El ahora abogado, indicó que con lo plasmado en el texto pretende “cooperar para poder salvar niños” y que “este libro se escribió con sangre y lágrimas” después de saber que iba a ser padre.

Edison Llanos expresó que en los centros de acogida aprendió a sobrevivir, resistiendo a los maltratos de monjas, sus abusos, a la falta de comida, los azotes y la indiferencia. Además constató que las mismas funcionarias del Servicio Nacional de Menores que fiscalizan los hogares, tomaban el té con las cuidadoras que hace instantes atrás abusaban de los niños.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el autor del libro “Mi infierno en el Sename” indicó que aprendió también que la única forma de mantenerse vivo en los organismos colaboradores era estar en silencio. Años después, Edison Llanos decidió hablar, para que, con su testimonio, poder hacer justicia en nombre de los miles de niños que viven al interior de los establecimientos pertenecientes al servicio.

“Con el relato plasmado en el texto intento exorcizar la pesadilla a la que me sometieron mis torturadores, pero busco además lanzar un grito de alerta a la sociedad entera, por los niños y las niñas sin derechos, habitantes descartados de un país que se jacta de respetar los derechos humanos, pero que ignora que éstos no existen en ese infierno. Es un acto desesperado para que algún día las instituciones, los gobernantes, legisladores, fiscalizadores, la ciudadanía, reconozca sus responsabilidades y se acabe con una aberración que ya se prolonga por décadas y que aún no tiene una ley que signifique solución”, afirmo.

Edison Llanos no quiere estar al margen de la actual discusión pre-legislativa sobre infancia y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por eso, señaló que está absolutamente en contra de la iniciativa anunciada por el Presidente Sebastián Piñera de aumentar en un 25% la subvención del Estado a organismos colaboradores del Sename. Precisó que la medida no es una solución real a la crisis actual, si no que -aseveró-, más bien es un premio a los privados que en su mayoría manejan dichos centros responsables -según él- de las muertes y violación de los derechos de los niños que llegan, supuestamente para ser protegidos.

“El sistema no pasa por un aumento de la subvención, ni del presupuesto del 25%, los dineros cada año han sido incrementados, por tanto, sabemos que el problema no es un tema económico, pasa por una mejor distribución, buscar una forma de distribuir por igual a las instituciones colaboradoras del Estado y que esta sea contra resultado, porque hasta ahora estas instituciones dicen que han funcionado, pero no tenemos ningún estudio de impacto que nos diga que sus programas si funcionan en los niños”, subrayó.

Para Llanos, es prioritario que las organizaciones sociales participen en la discusión y que integren el consejo por la infancia que impulsa el Ejecutivo. Según él, los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) del Sename no son sociedad civil, sino que son actores interesados en los dineros, receptores de los fondos del Estado. Incluso, el autor del libro señaló que algunos de estos centros retienen a los niños sólo para seguir recibiendo las subvenciones.

Calificó como un mero show mediático la Mesa de trabajo por la infancia que impulsa el Presidente Sebastián Piñera. Indicó que hasta ahora todos los problemas que afectan a los niños del Sename se utilizan para sacar dividendos políticos.

“Tengo la esperanza de que en algún momento esto mejore y nos convoquen, a los auto gestionados, a los que no recibimos aportes del Estado ni tampoco de privados y poder ser un aporte sustantivo, además que se excluya de una vez por todas a los supuestos expertos, quienes no son más que funcionarios de las OCAs y lo único que pelean en este consejo es un aumento de la subvención”, afirmó.

Para Edison Llanos, lo primero que se debiera incluir el proyecto de ley sobre infancia es la representación jurídica del niño junto con la protección administrativa, que, según él, es lo más importante para poder modificar el sistema de cuidado integral del niño y pueda ser efectivamente protegido, sea este chileno o extranjero. Precisó que este país debe contar con una protección directa que signifique aumento de penas para los abusadores.