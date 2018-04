Las demandas del movimiento que paralizó las autopistas reclamando contra el Tag

Martín Espinoza C.

Por cerca de cuatro horas las principales arterias de la capital vieron entorpecido su tránsito durante la mañana de este lunes. El movimiento “NoMásAbusoDeTag&Peajes” había convocado a una nueva protesta en contra de las tarifas que cobran las autopistas concesionadas y, con caravanas de vehículos desplazándose a baja velocidad, la capital vivió una mañana particularmente congestionada.

Durante la primera semana de enero, las cinco autopistas concesionadas del Gran Santiago concretaron una nueva alza de tarifas para cada uno de sus pórticos. El incremento de los 82 pórticos este año se fue de 5,1%. El precio considera el factor fijo de 3,5% anual, fijado en los contratos de concesión, que se suma al IPC acumulado entre diciembre de 2016 y noviembre de este año, de 1,6%.

Con esto, desde 2008 los peajes acumulan un alza de 77,4%.

La manifestación, era que no, no cayó bien en el gobierno. Fue el mismo subsecretario de Transporte, Lucas Palacios quien salió a repudiar el actuar de los automovilistas: “No es razonable que se tapen las carreteras con este tipo de manifestaciones, impidiendo que muchas personas puedan accedes a sus trabajos”. “Hay diferentes formas de pedir las cosas. Estamos en un país civilizado y democrático; entorpecer la libertad del otro no es la mejor manera”, declaró.

El funcionario de gobierno agregó que desde el movimiento no se ha enviado una solicitud formal para reunirse con las autoridades, y que el documento que llegó al ministerio no venía ni siquiera con un teléfono de contacto, cosa que es desmentida de parte del emergente movimiento social.

Alejandra Barriga, vocera de “NoMásAbsusodeTag&Peajes”, replica ante las declaraciones de Palacios: “La carta que mostró el subsecretario, esa es la carta, pero el día que la dejamos, 19 de marzo, yo personalmente, de mi puño y letra, dejé mi nombre y celular detrás de la carta. La carta que él muestra claramente es una fotocopia. No quiero pensar que hay una doble intención, pero la original tiene mi teléfono atrás”.

La carta, después de explicar una serie de inquietudes de los miembros del movimiento, terminaba solicitando la reunión: “Señor ministro, hacemos uso del numeral 14, del artículo 19 de nuestra Constitución Política para dirigirnos a usted e informar de lo que está sucediendo directa e indirectamente con la concesión de las carreteras, y esperamos que podamos fijar una reunión para informar sobre lo que están viviendo nuestros conciudadanos”.

La manifestación de este lunes terminó con siete detenidos por “obstrucción y vehículos que circulan a velocidades mínimas de las que está permitido”, según Leonardo Espinoza, jefe de Zona Este de Carabineros.

Los puntos afectados en la capital fueron el anillo de Américo Vespucio con la Ruta 5 Norte y Sur, La Pirámide y General Velázquez.

¿Y cuáles son las demandas?

“Uno de los puntos iniciales tiene que ver con rebaja de las tarifas. Nosotros queremos sentarnos a definir con ellos las tarifas. Las tarifas aumentan el costo de vida de las personas. El otro punto es que se eliminaran las multas que se emitieron a todos los participantes de la manifestación anterior y la de ayer. Eso amedrenta a la gente a no seguir movilizándose y eso va en contra de la Constitución Política. El otro punto es derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado versus el permiso de circulación. Todavía existe gente que no puede sacar su permiso por la deuda que tiene con el TAG”.

Alejandra Barriga aclara que el movimiento del cual es vocera ya está afianzado y organizado. Según dice, la pelea está recién empezando.