Dos años sin Lissette Villa: El caso que reveló las deficiencias del Sename

Agrupaciones de la sociedad civil ligadas a la infancia realizaron una velatón a las 18 horas de este miércoles para recordar los dos años de la muerte de la pequeña Lissette Villa, que perdió la vida producto de los maltratos sufridos en el Cread Galvarino, hogar administrado por Sename.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de Fundación Infancia, Nathalie Oyarce, manifestó que “hoy reflexionamos sobre la muerte de Lissette, pero también haremos el compromiso de seguir en esta lucha hasta ver cambios reales y concretos por la niñez de nuestro país”.

Las palabras de Nathalie toman fuerza cuando, en esta jornada, se conoció que un menor se encuentra en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios luego de sufrir una golpiza en un centro del Sename en Pudahuel.

Lo anterior se dio luego que un joven recibiera golpes de pies y puños de parte de otros cuatro adolescentes, lo que fue informado por personal del Sename a Carabineros. Los responsables del ataque fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.

Con ambos casos que reflejan la inseguridad dentro de los recintos, y en el contexto de la agenda del gobierno de Sebastián Piñera, el Servicio Nacional de Menores figura como una de las prioridades. Al respecto, la presidenta de Fundación Infancia se refirió a lo presentado por el Ejecutivo.

“Tenemos observaciones dentro de los proyectos de ley que anunció el presidente Piñera, no vemos protección administrativa, no vemos representación jurídica para los niños y vemos, lamentablemente, aumento en la subvención para los privados, de lo cual estamos seguro que no es parte de la solución” declaró Oyarce.

De esta misma manera, la presidenta de la fundación confirmó encuentros entre organizaciones y el Ejecutivo, centradas en las mejoras de los hogares de menores.