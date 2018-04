Caso Basura: Ex alcalde de Ñuñoa es sobreseído definitivamente

El ex jefe comunal de Ñuñoa Pedro Sabat y quien se desempeñó como asesor jurídico, Marcial Araya, fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Garantía. Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado no descartan apelar al fallo emitido.

El ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat y quien fue su asesor jurídico municipal, Marcial Araya, enfrentaron nuevamente a la justicia por el denominado Caso Basura, ambos imputados por presunto fraude al fisco.

En la jornada, el Noveno Juzgado de Garantía determinó el sobreseimiento para ambos, decisión que se tomó luego de expresar que los hechos indagados no son constitutivos de delitos.

En este caso, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado señalaron que Sabat y Araya habrían utilizado un subterfugio en 2012 para adjudicarse una licitación que gestionó la basura en la comuna donde Sabat era alcalde, entregando la responsabilidad a Demarco Filial de KDM por un plazo de 6 años, lo que provocó un perjuicio de más de 800 millones de pesos.

Por ello, ambas entidades no descartan acudir a la corte de Apelaciones probando que hubo fraude al fisco, a lo que se suma la acusación del fiscal José Pérez, que dejó entrever que el ex alcalde no quiere presentarte a juicio oral.

Según publicó La Tercera, el abogado del ex edil, Luis Masferrer, afirmó que luego de “revisados los antecedentes, el tribunal determinó que no existe un caso de relevancia penal, y dejar que esto llegue a juicio sería sólo para revisar sentencias y dictámenes, ya sea de la Corte de Apelaciones como de la Contraloría, que previamente descartaron cualquier ilícito, incluso civil”.

A ello agregó que “el proceso de licitación cuestionado (en el que participó Sabat como edil) se ajustó a la normativa legal y a los requerimientos de diversos organismos de control preventivo, tales como la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (…), de modo que la comisión de un delito sería imposible.”

En el denominado Caso Basura hay 17 acusados, entre ellos, el ex alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, y el actual jefe comunal de Colina, Mario Olavarría, por los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de dinero, los contratos de prestación de servicios de la empresa KDM a las municipalidades correspondientes.