Renuncia directiva de la Federación de Trabajadores de Codelco

Luego que la mesa directiva de la Federación de Trabajadores del Cobre destituyera a su histórico presidente Raimundo Espinoza, este miércoles Héctor Roco, que tomó el cargo en las últimas semanas, dio un paso al costado.

La decisión que se dio en el desarrollo del Congreso Anual de la entidad, obliga a que, en los próximos días, se deberá elegir un nuevo consejo y un nuevo nombre que esté al mando de la FTC.

Según lo informado por Pulso, pese a que siete de los consejeros, cercanos a Espinoza, dimitieron durante la primera sesión del Congreso, los ocho directores restantes mostraron su rechazo a una renuncia, aún así, la mesa de la FTC insistió en que debían dar un paso al costado, lo que finalmente, quebró la mesa dirigencial.

El pasado 28 de marzo, el ahora ex dirigente, Héctor Roco, conversó con nuestro medio. En aquel entonces aseguró que la remoción de Espinoza, que estuvo 25 años al mando de la FTC, se debió a la poca resolución frente a acuerdos firmados en el llamado Pacto Estratégico, convenio vigente emanado durante la crisis de la cuprífera y que persigue asegurar la existencia, desarrollo y proyección de la Corporación.

El también dirigente sindical de Chuquicamata descartó que la acción del consejo signifique una situación de crisis interna en la FTC, además, en marzo, adelantó que en el Consejo existe una mayoría opositora “Y si la decisión es criticada y mayoritaria, nosotros no tenemos ningún problema en eso, durante el congreso de la segunda semana de abril se evaluarán las razones, si viene la censura es bienvenida, si lo esencial es que acá perdimos una instancia de discusión interna, muchas veces nos hacíamos lo lesos respecto de los estatutos y nosotros no queremos caer en eso, queremos actuar de forma transparente, así que no existe temor a la discrepancia, a la discusión, porque con eso podemos construir”, afirmó en ese entonces, Héctor Roco.