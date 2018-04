Theo Jansen, maestro del arte cinético: “Los IPod son un peligro”

La idea de crear arte cinético surgió como un juego: cuando Theo Jansen (1948) era un adolescente utilizaba pequeños tubos plásticos para arrojar papeles a sus amigos. Luego, el holandés comenzó a escribir una historia: en una playa descansaban enormes esqueletos. Su misión era resguardar a la humanidad de una inminente subida de los niveles del mar.

No obstante, luego de estudiar física y después de ejercer como columnista en un periódico de Holanda, su sueño comenzó a tomar forma: compró centenares de tubos de plástico, que se utilizan en las instalaciones eléctricas, y comenzó a ensamblarlos sobre la base de una fórmula matemática. El trabajo duró cerca de 27 años, pero finalmente se tradujo en una obra inigualable que comprende cientos de esculturas a pequeña y gran escala, y que son capaces de desplazarse gracias a la acción del viento.

“Cada vez que tenía un plan, se me bloqueaba el camino”, comenta el artista, quien exhibirá, a partir de este sábado, algunas de sus obras en la muestra Algoritmos del viento.

Para Jansen, cada una de sus esculturas pertenecen a una especie denominada Strandbeests, es decir, animales de playa: no duermen, no comen, no tienen conciencia del tiempo, pero están ahí desplazándose de acuerdo a “proporciones numéricas” que, con el tiempo, han sido replicadas por investigadores y alumnos de distintas partes del mundo.

“Siempre he tenido la sensación de que estas bestias ya existían. Estaban esperando infectar algún cerebro e infectaron el mío”, afirma el artista quien además, ha presentado su trabajo en Londres, Madrid, Seúl, Moscú, París, San Francisco, Okinawa y Ciudad de México.

Medio ambiente, ciencia y arte

La obra Jansen surge a partir de una reflexión sobre los efectos del cambio climático. De ahí que sus piezas se hayan construido con materiales reciclables. Además, el proyecto propone una mirada respecto de la evolución. Es por ello, que el trabajo del artista se ha dividido en distintas etapas.

Actualmente, este proceso cursa la etapa número 12. El objetivo de este nuevo ciclo es que las estructuras se independicen de su creador, en otras palabras, que puedan subsistir por sí mismas. Para Jansen, esto es probable, aunque aún se encuentra trabajando en los cálculos que le den autonomía a las piezas.“Me gustaría que sobrevivieran en el futuro y que mis cenizas las arrojaran en una playa donde ellas estén”, sostiene Jansen.

Por ello, es que las esculturas más recientes del holandés, han desarrollado un mecanismo que les permite fijarse a la arena. De esta forma, las esculturas pueden permanecer largos periodos de tiempo deambulando en las costas.

El peligro de los IPod

Jansen es crítico respecto de cómo hoy la tecnología se ha instalado en la vida cotidiana. Es por ello, que el artista advierte que la robótica ha generado una serie de consecuencias como, por ejemplo, la cesantía. “La sociedad es responsable de las personas que no tienen la oportunidad de encontrar nuevos empleos. Deberíamos tener cuidado con esta gente, darles algo para que tengan una vida satisfactoria”, sostiene.

A su vez, el artista mira con distancia cómo los niños se han vuelto “nativos digitales”. “Hay un gran peligro para los niños y ese peligro se llama IPod”.

“Los niños pueden usar sus dedos muy bien con los IPod, pero no usan el resto de la mano, sólo un dedo. Creo que es bueno que los niños usen sus dos manos para construir algo. No hay nada más satisfactorio que construir algo con tus propias manos. Es una tradición humana”, afirma.

Coordenadas

Algoritmos del viento se inaugurará el sábado 14 de abril a las 12:00 horas en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. En dicha oportunidad, se realizará un evento al aire libre, con acceso al Parque Bicentenario Cerrillos y con la presencia del artista. La muestra estará abierta hasta el primero de julio. La entrada es liberada.