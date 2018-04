Organización de empresarios turísticos rechaza el Parque Patagonia

A través de un comunicado de prensa, la Corporación Costa Carrera, que reúne a empresarios turísticos y vecinos del lago General Carrera, también se incorporó al debate sobre la Red de Parques de la Patagonia. Esto, mediante una carta enviada a los ministros de Bienes Nacionales Felipe Ward y de Medio Ambiente Marcela Cubillos, además de la Subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquett, la intendenta Geoconda Navarrete, senadores David Sandoval y Ximena Órdenes, diputados René Alinco, Aracely Leuquen, alcaldes de Chile Chico Ricardo Ibarra y Río Ibáñez Marcelo Santana, además de autoridades regionales.

En la misiva recordaron que “la primera Zona de Interés Turístico del país fue la del Lago General Carrera. Esta se impulsó a mediados de los años 90 para proteger esta importante cuenca, la segunda más grande de Sudamérica, de los intereses de la salmonicultura, manifestado en aquellos años, por instalar sus jaulas en sus aguas. Creemos, a pesar de que en dicha ocasión ciertos actores usaron similares argumentos, fue una correcta decisión”. En este sentido, señalaron que “hoy estamos en una encrucijada similar”.

Pero esta disyuntiva no se refiere a la que plantean agricultores y campesinos, “que creemos legítima y es necesario considerar, ya que la cultura, identidad y actividades tradicionales son parte de nuestra historia. Tanto así que muchos de quienes integran las asociaciones gremiales campesinas también lo son de las asociaciones gremiales de turismo”. Sin embargo, apuntaron al “extractivismo masivo, de trasnacionales mineras que están presionando en contra de la Red de los Parques. Y la minería a gran escala, no los pequeños emprendimientos que ha habido en historia de Aysén, al igual que la salmonicultura, no es compatible con la sustentabilidad que muchos queremos para la Patagonia”.

Desde la corporación le expresaron que “sabemos que las presiones son muchas. Y existe una legítima discusión sobre el modelo de desarrollo que se debe seguir dando en Aysén, aunque la Estrategia de Desarrollo Regional, es clara al respecto, representando la mirada que tenemos quienes vivimos en este gran y hermoso territorio, y que algunos quieren modificar”.

Por esto, plantearon que “cualquier trabajo que se realice incorpore a todos los sectores, con la mirada puesta en el presente y futuro de Aysén, de quienes vivimos en este excepcional territorio, y también del país. Porque parques nacionales son conservación pero también desarrollo económico local real para sus comunidades”.

Suscribieron la misiva la presidenta Miriam Chible, la vicepresidenta Tamara Ullrich, la secretaria Magdalana Rosas, la tesorera Greta Kunick y la directora María Jesús Parrilla.

