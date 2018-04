Real Madrid y Bayern Münich chocarán en las semifinales de la Champions

Este viernes, como se volvió habitual para la UEFA, se realizó el último sorteo de esta edición de la Champions League para conocer los duelos semifinales del torneo de clubes más importante del mundo. El ex futbolista Andriy Shevchenko, embajador del torneo y ganador de la Orejona con Milán, fue el encargado de sacar las balotas para dictaminar que Bayern Múnich y Real Madrid jugarán por un cupo a la final, mientras que Liverpool y Roma se medirán en la otra llave.

El primer juego entre alemanes y españoles será en el Allianz Arena, mientras que la vuelta será en el Santiago Bernabéu. Entretanto, los italianos viajarán a Inglaterra para el primer choque y cerrarán su llave en el estadio Olímpico. Los primeros duelos serán el 24 y 25 de abril y la vuelta se llevará a cabo el 1 y 2 de mayo. Entretanto, la gran final será el 26 del mismo mes en el estadio de Kiev.

Así como en la Champions League, el destino quiso que los dos máximos favoritos a ganar la Europa League se encontraran una ronda antes de la final. Por eso es que Arsenal y Atlético de Madrid se medirán en la primera llave, mientras que Olympique Marsella y RB Salzburg lo harán en la otra.

Los partidos de ida se disputarán el próximo jueves 26 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán el día 3 de mayo.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 de abril de 2018