Tanta insistencia espanta

Señor Director:

¿A alguien más le molesta que no dejen de insistir?

No sé si debo ser la única, pero lo que si sé, es que no dejan de llamarme, y para peor, cuando les digo que no puedo hablar, porque de verdad estoy ocupada, insisten e insisten.

Yo sé que es su trabajo, y deben cumplir con hacerlo, pero al menos para mí, es una de las llamadas más desagradables que debo atender durante el día. Sin ni siquiera ser la titular de la línea.

¿Saben de qué hablo? Sí, de las líneas telefónicas, que en vez de captar clientes, nos terminan espantando.