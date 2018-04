Televisión Nacional

Señor Director:

En este país donde nada nos asombra, donde la derecha quiere dar lecciones de democracia, esos mismos que como la historia nos demuestra que siempre que sus intereses se ven tocados no dudan en golpear los cuarteles, para terminar con las libertades conquistadas con sangre y no pocas veces con muertes por el pueblo. Es lamentable que un ministro diga que los jueces se están derechizando, acaso este señor que fue un pinochetista recalcitrante olvida que la mayoría de los jueces durante la dictadura fueron obsecuentes y guardaron silencio ante los más aberrantes crímenes de lesa humanidad? Acaso olvida este señor que el dictador era el que decidía y mandaba sobre las instituciones, y ahora con que moral viene a criticar a los jueces que pos sus méritos en esta democracia tutelada por una constitución dictatorial han tratado de impartir justicia a pesar de muchas trabas.

Me causa asombro al enterarme que los integrantes del nuevo directorio de TVN, canal supuestamente de todos los chilenos, se haya nombrado a derechistas, entonces cabe decirle a este ministro el canal de todos los Chilenos se está derechizando?? Y que dice él? ..Guarda silencio como los actores políticos que nuevamente están embarcados en esta política de los acuerdos establecidos por las comisiones de Piñera. Ya no se puede confiar en nadie, aquellos que creíamos que nos representaban y que eran diferentes a los políticos rancios, están sentados en la mesa junto a la derecha, me refiero a Gabriel Boric , me siento decepcionado de este diputado que hace poco pertenecía al movimiento estudiantil , entonces de esto saco una máxima, ser joven no significa ser rebelde , muchas veces se cae en el oportunismo como este diputado.

Agradezco don Juan Pablo Cardenas esta tribuna para los que no tenemos voz, aquellos que somos invisibilidades, por ser cesantes y marginales.