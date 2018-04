Transgéneros

Señor Director:

El 1,5 por ciento de la población chilena es homosexual (gay o lesbiana), según Casen, la principal encuesta de caracterización económica y social a nivel nacional, regional y comunal. En este 1,5 % existen los individuos conocidos como “transgénero”, a partir de ellos escribiré sobre el caso puntual de la identidad de género, un tema bastante controversial en Chile desde los últimos meses.

El reconocimiento de la identidad de género es una realidad social que no es válida para la mayoría, sin embargo, se debe reconocer que va más allá de un hecho biológico, estamos viviendo en una sociedad moderna con instituciones políticas democráticas estables, administración pública racionalmente organizada, organización nacional legalmente resuelta y estable, desarrollo científico-tecnológico autónomo, economía post-industrial y por ello no podemos permitir que la simple genitalidad determine la autopercepción de sus integrantes. Si hay una persona que desde dentro se siente diferente a como es por fuera, deberíamos dejarlo decidir quién ser. Cualquier chileno que transite por las calles santiaguinas diariamente se podría dar cuenta de esta importante realidad, para cualquiera es chocante ver cómo estos seres humanos, iguales a nosotros, son rechazados, van a comprar un chocolate en un almacén cualquiera y el vendedor le pregunta ¿“no te da vergüenza”? connotándolo como algo malo. A mi juicio estos antisociales no se imaginan la pena, el sufrimiento que pasan estos hombres y mujeres día a día al ser rechazados por la sociedad. Ellos tienen derecho a sentirse distintos.

Ojalá la gente tome consciencia sobre esto, ya que están haciendo mucho daño a personas, quizás inconscientemente, pero lo están haciendo y es tiempo de que cada uno le tome el peso a la segregación que están ocasionando, a esta maldad cometida diariamente por miles de chilenos.