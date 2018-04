Trump y sus aliados lanzan ataque contra Siria

Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos se dirigió a la ciudadanía de ese país para anunciar que junto al Reino Unido y Francia decidieron lanzar un ataque conjunto contra Siria. La justificación del ataque, según el republicano, estaría dado por la embestida con armas químicas realizado por el régimen de “dictadura criminal” encabezado por Bashar Al Asad contra civiles en la región de Douma.

“Compatriotas norteamericanos: He ordenado a las Fuerzas Armadas que lancen ataques a blancos precisos contra objetivos asociados con las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad. Se trata de una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido, a quienes agradecemos”.

En el discurso, Trump acusó a Rusia de no cumplir sus compromisos de garantizar que el armamento químico no estuviera a disposición de Damasc o y recordó que hace un año Asad atacó con armas químicas a “su propio pueblo inocente”: En ese momento Estados Unidos respondió con “58 misiles, que destruyeron el 20 por ciento de la Fuerza Aérea siria”.

El sábado pasado Bashar Al Asad nuevamente “desplegó armas químicas para masacrar a civiles inocentes; esta vez en la ciudad de Douma, cerca de la capital, Damasco”, dijo el presidente norteamericano, quien además señaló que esto conlleva una “una significativa escalada en el patrón de uso de armas químicas”.

“Éstas no son las acciones de un hombre, son crímenes de un monstruo”, puntualizó el magnate y actual mandatario del país más grande de América del Norte.

“Socios y amigos” en el camino de la paz en Medio Oriente

En su discurso, Donald Trump señaló que Estados Unidos y sus aliados buscan”disuadir la producción, propagación y uso de armas químicas”,y que éste es “un interés de seguridad nacional vital”para su país.

“La respuesta combinada –americana, británica y francesa- a estas atrocidades va a integrar todos los instrumentos de nuestro poder: militar, económico y diplomático. Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos”, advirtió.

También expresó que bajo circunstancia alguna “Estados Unidos buscará presencia indefinida en Siria”, pues , aseguró que la nación estadounidense “será un socio y un amigo” en el camino de la paz en Medio Oriente, sin embargo “el destino de la región está en las manos de su propia gente”.

En el mismo tono, Trump fustigó a “los gobiernos responsables de apoyar, equipar y financiar al régimen criminal de Asad”, y mencionó que “el año 2013 el presidente Putin y su Gobierno prometieron al mundo que garantizarían la eliminación de las armas químicas sirias. Los ataques recientes de Asad y la respuesta de hoy son el resultado directo del fracaso de Rusia en cumplir esa promesa”, señaló enfáticamente..

Las justificaciones de Theresa May y Emanuelle Macron

Poco rato después del anuncio del presidente estadounidense, la primera ministro británica Theresa May, informó a su país mediante un mensaje en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“He autorizado a las Fue rzas Armadas británicas a realizar ataques coordinados y selectivos para degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio y disuadir su uso”, explicó May.

Al igual que Trump, la líder conservadora apuntó a que “el régimen sirio tiene un historial de ataques químicos contra su propia gente de la forma más cruda y abominable”. “Este patrón de ataques debe ser detenido, no solo para proteger a las personas inocentes de Siria de estos ataques químicos, sino porque no podemos permitir que el uso de armas químicas se normalice ni dentro de Siria, ni las calles del Reino Unido ni en cualquier otro lugar de nuestro mundo”, enfatizó May en el vídeo publicado en la cuenta oficial del gobierno del Reino Unido.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó también la participación de las Fuerzas Armadas galas. Advirtió que no se puede “tolerar la banalización del uso de armas químicas”. A la vez manifestó que el Parlamento francés abrirá un debate sobre la materia, tal como estipula la Constitución de esa república.