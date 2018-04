Estudiantes y profesores marchan ante la amenaza del lucro en la Educación

El próximo jueves 19 la Confech, el Colegio de Profesores, estudiantes secundarios y otros actores de la educación convocan a marchar desde las 11 horas en todas las ciudades del país. Los distintos grupos se han sumado al llamado a marchar el próximo jueves en la primera gran manifestación social del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Fue el propio ministro de Educación, Gerardo Varela, quien abrió el flanco para esta movilización nacional al afirmar en una entrevista al diario La Tercera que “el tiempo de las marchas ya pasó. La gente está cansada de las marchas”. Además, en un acto que podría interpretarse como de provocación a los estudiantes, señaló que “el movimiento estudiantil va a perder fuerza, porque se va a dar cuenta de que su verdadero deber no está en la calle, sino que en la sala de clases”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor indicó las razones para salir a las calles. “Poner sobre la mesa algunos puntos que este gobierno ha entrado a cuestionar por distintas vías, uno de los grandes consensos nacionales es el fin al lucro educativo y de eso no existe duda, también tenemos que acabar con los mecanismos de acceso que endeudan a las familias, como por ejemplo el Crédito con Aval del Estado (CAE) y en una tercera instancia hemos puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el enfoque que tiene nuestra educación, hacia uno que no sea reproductor de los sesgos de género, donde muchas veces contamos que hay carreras para hombres y mujeres, cosa que no nos parece”, subrayó.

Las diversas federaciones del país han manifestado además su preocupación por la excesiva violencia policial que pueda ser ejercida por Fuerzas Especiales de Carabineros durante la realización de la protesta. Esto, tomando en cuenta recientes manifestaciones en Santiago y regiones.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Eugenio Teillier advirtió que particularmente en la zona de la Araucanía, se toman con especial cuidado las contantes provocaciones que Carabineros ejecuta durante diversas manifestaciones que se han realizado pacíficamente.

“Existe una preocupación producto de la escalada de acciones violentas por parte de Fuerzas Especiales y los aparatos represivos del Estado. Se sabe que estos personajes han intervenido más de 250 celulares de dirigentes sociales, indígenas y estudiantiles en la región. Nosotros estamos coordinando todas las acciones necesarias para que la marcha del día jueves implique salir a la calle con nuestra creatividad histórica y eso también nos invita a manifestarnos de una forma pacífica”, argumentó.

La situación en la Universidad de Las Américas

Una impresora por cada mil alumnos aproximadamente, imposibilidad de acceder a los escasos equipos que existen en los contados laboratorios de computación, ningún casino para comer a precio razonable, plataformas de ingreso para discapacitados en mal estado. Estas son algunas de las tantas falencias que denuncian los estudiantes de la Universidad de las Américas (UDLA).

La casa de estudios pertenece al grupo controlador estadounidense Laureate que desde hace algún tiempo está siendo cuestionado por ejercer el lucro en la educación con el único fin de incrementar su patrimonio, obteniendo sustanciosos márgenes de utilidades que van en directo perjuicio de los alumnos. Todo lo anterior fue advertido por el propio Ministerio de Educación luego de detectar millonarios traspasos de dinero por parte de las Universidades de Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar, que forman parte del conglomerado.

El dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, Luis Rencoret, denunció graves falencias en infraestructura y equipamiento lo que, según él, no se condice con los casi 500 mil pesos que algunos alumnos deben pagar mensualmente como arancel.

“Si yo quiero ocupar un computador, no tengo computador. Si quiero imprimir, tengo que esperar en una fila de 20 o 30 personas, el tema de los baños, muy mal mantenidos. Quizás son problemas domésticos, pero si hablamos de una cantidad de siete mil estudiantes que tiene, por ejemplo, el campus Santiago Centro, debiera ser mucho mejor abordado. Hoy día si uno quiere ir por una colación económica dentro del campus, no puede, incluso no se puede pagar con la tarjeta Junaeb, en resumen, rentabilizan cada servicio en beneficio exclusivo de la administración y no de los alumnos. Otra muestra de esto es lo que sucede con la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía en Talagante, donde los compañeros no cuentan con agua caliente”, afirmó.

El dirigente estudiantil de la UDLA, agregó que se sumarán a la marcha nacional convocada por la Confech para el próximo jueves 19 de abril.

Profesores y asistentes: “El camino de las comisiones no es el más apropiado”

Por su parte, durante la mañana de este domingo diversas organizaciones sociales y de trabajadores de la educación se reunieron en la Casa del Maestro para convocar a marchar y paralizar actividades el próximo jueves 19 de abril en el marco de la “Marcha por la Educación”.

Los convocantes – entre los que se encontraban dirigentes del Colegio de Profesores, colegios subvencionados, asistentes de la educación – declararon que se hacen parte de este Movimiento porque está la amenaza de reponer el lucro en la Educación, generar obstáculos al proceso de desmunicipalización, retroceder en derechos laborales, dejar fuera al mundo social del proceso de acuerdos nacionales y la postergación del Estatuto de Asistentes de la Educación.

El vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, llamó a los docentes a sumarse a la marcha convocada este jueves 19 de abril y a paralizar actividades. En la ocasión mostró su preocupación porque el gobierno retiró los Reglamentos de la Nueva Educación Pública y “que no sabemos por que va a ser reemplazado y nada se ha dicho, poniendo en riesgo el proceso de desmunicipalización”.

Gajardo criticó la conformación de comisiones por parte del gobierno para tratar acuerdos nacionales, dado que se “ha dejado marginado al mundo social y más parece una maniobra para dividir a la oposición y a los actores sociales, más que encaminar a buscar convergencia en temas fundamentales”.

En ese sentido declaró que “nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer cambios en infancia, seguridad ciudadana, pero hay formas y formas. Este camino no es el más apropiado”.

Por su parte, Manuel Valenzuela, presidente del Coordinador Nacional de Regiones de Asistentes de la Educación, fue enfático al rechazar la postergación del Estatuto de Asistentes de la Educación,que se encontraba en primer trámite constitucional en el Congreso Nacional y había pasado al Senado, que aprobó la idea de legislar.

Valenzuela señaló que el gobierno está pidiendo “retirar el proyecto, revisarlo y además anuncia que no hay informe financiero, lo que nos parece sorprendente ya que fue aprobado en la Cámara de Diputados con su respectivo informe financiero y ahora nos dicen que no existe”.

En Santiago la marcha está programada para este jueves a las 11 de la mañana desde Plaza Italia, por Alameda, hasta calle Echaurren, dando inicio a un mes con varias convocatorias a movilizaciones de carácter nacional. El sábado 21 se realizará la marcha por la Defensa de las Aguas y los Territorios, y el 29, la nueva acción convocada por la Coordinadora No + AFP.