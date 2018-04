Candidatos a Rector de la U de Chile inscriben sus postulaciones

Hasta el Patio Andrés Bello de Casa Central acudieron los postulantes a dirigir la Universidad de Chile para formalizar sus candidaturas a Rector para el periodo 2018-2022. Tanto el actual rector, Ennio Vivaldi, como el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Patricio Aceituno, cumplieron con el trámite que los acredita para participar de las elecciones del próximo 10 de mayo.

El primero en formalizar su candidatura fue el doctor Ennio Vivaldi, quien llegó acompañado de su equipo de campaña y un grupo de adherentes compuesto por académicos, senadores universitarios y funcionarios de nuestra casa de estudios para presentar las firmas que respaldaron su postulación.

Ya como candidato, Ennio Vivaldi reiteró cuáles serán los principales lineamientos tanto en el ámbito externo como interno de la Universidad. En ese sentido señaló que “hay que mirar el presente con la satisfacción del deber cumplido” y agregó que “hoy día la Universidad de Chile está obligada a sentir un mejor estado de ánimo respecto de que los cambios se pueden lograr”.

Asimismo, el doctor Vivaldi sostuvo que hoy la Universidad es “muy distinta a como era hace cuatro años atrás” y añadió que “los antecedentes con los cuales contamos nos permiten decir que lo que hay que construir hoy dentro y desde la Universidad de Chile y lo que vamos a hacer en nuestros proyectos en el país, los logros que hemos conseguido. Hemos invertido situaciones increíbles, la situación que tiene hoy el Hospital, cómo son los proyectos de educación que puede desarrollar la universidad, las perspectivas que nos entrega Laguna Carén, es decir, una situación que parecía impensable”

Respecto de los asuntos internos de la Universidad, el actual Rector sostuvo que “hay áreas donde hemos hecho grandes avances como el Hospital que pasó de tener una deuda gigantesca a tener superávit; en educación tenemos como nunca una comunidad unida y vamos a constituir un polo de gravitación dentro de lo que es la propuesta educacional en Chile”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Patricio Aceituno, llegó a eso de las 11 de la mañana junto a un grupo de académicos adherentes a su candidatura.

Luego de cumplir con el trámite, el profesor Aceituno reiteró algunas de sus principales propuestas de campaña y recalcó que “la Universidad tiene que posicionarse mejor en el medio nacional e internacional para lo cual aspectos fundamentales son reforzar su capacidad de investigación, ampliando su trabajo en tareas relevantes para el quehacer nacional y abrir la posibilidad de que estudiantes de pregrado tengan la oportunidad de formarse en el exterior”.

Patricio Aceituno agregó que “el rol de la Universidad, en términos de la implementación de las nuevas leyes, es cautelar de que el ejercicio de implementar estas leyes se haga en los tiempos adecuados y respetando su espíritu”.

La autoridad académica añadió que no está feliz con la ley de universidades estatales porque, “si bien resuelve algunos puntos, en particular con aspectos contralores, en la práctica mantiene un estatus sin mayores cambios, en el sentido de que los recursos que se disponen no son suficientes”.

Las elecciones de Rector de la Universidad de Chile en el periodo 2018-2022 serán el próximo 10 de mayo.