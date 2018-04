Ejecutivo anuncia proyecto que amplía gratuidad en Educación Técnica

El Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley al parlamento que ampliará la gratuidad a estudiantes de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

El mandatario indicó que a partir de 2019 se expandirá el subsidio en la Educación Superior Técnico Profesional a los estudiantes pertenecientes a las familias del 70 por ciento más vulnerables del país y pretende alcanzar el 90 por ciento dentro de siguientes cuatro años.

Según datos dados a conocer por el Ejecutivo, la prenormativa beneficiará a aproximadamente 13 mil jóvenes, aumentando a 167 mil el total de estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que cursarán estudios gratuitos a contar del próximo año.

Las principales críticas por parte de la Confech al proyecto sobre aumento de gratuidad en los IP y CFT se basa en que estos establecimientos privados son los que más lucran con la educación, ya que carecen de un marco regulatorio. Por lo que indican, otorgar más recursos públicos al sector permitiría montar un nuevo negocio con la educación.

Consultado sobre este punto, el ministro de Educación, Gerardo Varela, aseveró que existe una institucionalidad ya establecida por el Congreso y citó palabras del propio Presidente Sebastián Piñera en su discurso durante el anuncio, al señalar que “la gratuidad en la educación superior ha llegado para quedarse y no habrá lucro en la educación superior universitaria”.

“La nueva institucionalidad aprobada por el Congreso establece una serie de prohibiciones en la ley y mecanismos de control, incluyendo una superintendencia que debe crearse conforme a la Ley de Educación Superior. Si los estudiantes van a marchar por la calidad, que lo hagan, pero el lucro ya terminó, lo dijo el Presidente, está prohibido por ley, así que yo invito a la gente de la Confech a que aporten con propuestas, ya que el marco regulatorio que ellos impulsan es una palabra muy amplia, lo importante es la bajada y los detalles, eso es lo que tenemos que conocer”, afirmó.

Recordemos que este jueves la Confech convocó a una marcha nacional en la que se protestará, entre otros aspectos, por la decisión del Tribunal Constitucional que consideró legal la existencia de operadores del lucro en universidades.

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Francisco Morales, planteó como el Gobierno regulará, supervisará el lucro en los CFT e IP, tomando en cuenta que estas entidades son de carácter privado. Por eso el dirigente aseveró que se debe contar con un marco regulatorio específico.

“Con el anuncio de los CFT e IP estamos viendo que instituciones que todavía tienen un compromiso, pero que pueden seguir lucrando por dos años más, hoy día están permitiendo que siga existiendo ganancia dentro de estas entidades, y ahora le estamos pasando más dinero por tema de gratuidad, la plata de todos los chilenos a entidades privadas para que se sigan llenando los bolsillos”, subrayó.

En tanto, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, valoró la prenormativa, aunque la consideró tímida.

“Hay un paso importante pero insuficiente, lo que planteamos en campaña es un 100 por ciento de gratuidad en educación técnica, esto tiene que ver con más de 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, como se fortalecen las oportunidades para los alumnos más vulnerables de nuestro país, si bien valoro el paso, es tímido respecto de lo que tenemos que hacer”, aseveró.

El Director del Proyecto de Diseño Curricular e Instruccional del CFT Estatal para la región Metropolitana, Humberto Verdejo, manifestó estar de acuerdo con la propuesta de incrementar la gratuidad, para aquellas instituciones que cumplan con la calidad.

Sin embargo, indicó que este incremento no debe afectar la ejecución e implementación de los Centros de Formación Técnica que próximamente funcionarán en todo el país.

“Lo que me preocupa es que la glosa presupuestaria no incluya los montos necesarios para poder llevar a cabo las propuestas que han desarrollado las universidades en todo país, para poder lograr la implementación de los CFT estatales, que se hagan cargo de la responsabilidad que tiene el Estado en la formación técnico-profesional, porque actualmente es el estamento de la educación superior donde el Ejecutivo no tiene ninguna participación”, argumentó.

Cabe destacar que el ministro de Educación, Gerardo Varela, informó que la concreción del 90% de la gratuidad en CFT e IP en los próximos 4 años, no está asegurada, ya que, según el secretario de Estado, dependería de variables económicas como crecimiento y recaudación tributaria.

Al respecto, la diputada del PPD y Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, se refirió a los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien planteó que “la gratuidad llegó para quedarse, pero que no debe haber lucro en la Educación Superior”.

La parlamentaria indicó que “por lo menos en la educación técnica superior esto es un contrasentido, porque la gran parte de las instituciones que son centros de formación técnica, que son Institutos Profesionales, son instituciones con fines de lucro”.

“¿Cómo vamos realmente a asegurar que los beneficios le lleguen de verdad a las familias y a los jóvenes más pobres que hoy día están estudiando en estas instituciones, si éstas son con fines de lucro? No hemos tenido oportunidad de leer el proyecto aún, pero creo que sería un elemento sumamente importante aclarar este aspecto, porque ése va a ser uno de los puntos relevantes a la hora de decidir si es posible lograr el propósito planteado en el proyecto de ley”, aseguró Cristina Girardi.