Fallece Alejandro ‘Pipo’ Rojas histórico líder de la Fech

Durante esta jornada el histórico líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alejandro ‘Pipo’ Rojas, falleció luego de estar varios días en un estado de salud crítico debido a un cáncer extremo y agresivo que lo afectaba.

Junto con los recuerdos como estudiante de Odontología de la casa de estudios, su legado en el liderazgo estudiantil y político será recordado por ser el primer presidente de la Fech que militaba en la Unidad Popular, cargo que desempeñó por tres años seguidos (entre 1970 y 1973),además de destacar por la duración de su mandato, fue diputado por Santiago de manera paralela.

Pese a contar con el apoyo de sus compañeros, el golpe militar obligó al ‘Pipo’ a ser expulsado, aunque estuvo en la clandestinidad y pasó por varios países de Europa, logró radicarse en Canadá, lugar que se convirtió en su hogar hasta la actualidad. Aunque contaba con un liderazgo innato y planteó su lucha en las calles, su vida en el extranjero lo llevó por el camino de la academia y sociología, liderando un proyecto en Vancouver al servicio de la educación pública y su alimentación llamado “Pensar y comer verde en la escuela”.

Fue este plan el que, luego de 40 años del exilio, lo reencontró con la Universidad de Chile, siendo la casa de estudios la encargada de entrevistarlo. En aquella instancia vivida en 2016 comentó que su inserción a la política se dio “después del año ’64 cuando Allende estuvo a punto de ganar, dije, ‘no, ahora hay que comprometerse’. En la noche de la derrota yo decidí entrar a la Jota”.

Al recordar su vida luego del golpe militar, en los primeros años su carrera estuvo marcada por su personalidad de líder. “Después de pasar un año en la embajada, salgo finalmente del país y ahí me designaron vicepresidente de la Unión Internacional de Estudiantes en representación de los estudiantes de las federaciones universitarias chilenas. Estuve tres años en Praga durante los que me encargaron de la campaña de derechos humanos en América Latina, visité 60 países, organizamos una manifestación continental de todos los estudiantes europeos en solidaridad con Chile, y bueno, a todas partes había que ir y contar qué estaba pasando. Fueron años muy políticos. Luego entré en un agotamiento absoluto y pedí a las organizaciones que coordinaban la solidaridad con Chile, en ese tiempo a Chile Democrático que estaba en Roma y al propio Partido Comunista en el que yo militaba, que quería recuperar la vida de una persona normal. Así que volví a estudiar y entonces me pidieron que fuera a Ginebra a hacerme cargo del trabajo de presentación de casos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”, comentó a la casa de estudios.

La noticia de su deceso fue dada a conocer hace unos minutos por cercanos a su familia y aún no se ha entregado información respecto de sus funerales.