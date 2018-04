El prontuario de Gabriel Ruiz Tagle en su regreso a Colo Colo

Sorpresa se vivió este martes durante la Junta de Accionistas de la concesionaria Blanco & Negro luego que se conociera de la operación encabezada por la facción que lidera Leonidas Vial para tomar el control del club y que permitió, entre otras cosas, el regreso de Gabriel Ruiz Tagle al directorio de la sociedad anónima.

Recordemos que Ruiz Tagle dejó el cargo de presidente de Blanco & Negro en el año 2010, cuando asumió como director de Childeportes durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, siendo posterior nombrado como el primer ministro de Deportes de la historia de nuestro país.

Pero la figura de Ruiz Tagle genera anticuerpos al interior del club, principalmente por la serie de hechos, algunos de ellos delictuales, en los cuales se ha visto involucrado tanto durante su mandato en la concesionaria como fuera de ella.

El vínculo de Ruiz Tagle con la Garra Blanca

“Ahora se llena la boca con la seguridad en el fútbol. Ruiz Tagle del Monumental se fue a ser ministro y le pagaba a las barras”, afirmó el ex defensa de Colo Colo David Henríquez en 2017 al sitio Dale Albo.

Las declaraciones del ex seleccionado nacional dan cuenta de la relación que habrían sostenido por años la dirigencia encabezada por Ruiz Tagle y los líderes de una de las barras bravas más peligrosas del país.

El ex defensor albo agregó “no es culpa de los hinchas. Es culpa del que le ofrece la plata. Ellos tenían entradas gratis, viajes gratis. Después salen en la tele diciendo que es mentira. Está Ruiz Tagle, Piñera, todos sabían. Los líderes iban a las reuniones de inversionistas. ¿Cómo pueden decir que no tenían relación?”.

En su momento, Ruiz Tagle señaló que dichos nexos eran solo de caracter positivo “nosotros apoyábamos traslados a regiones para que acompañaran al equipo en ocasiones puntuales. Conseguimos que los barristas pintaran el estadio, de esa forma hicimos nexos con ellos”, señaló.

Pero lo cierto es que durante la investigación al Cartel del Papel Higiénico, de la cual Ruiz Tagle fue partícipe a traves de la empresa SCA ex PISA, se reveló que hubo pagos a uno de los líderes históricos de la Garra Blanca: Pancho Malo.

Esta situación fue negada por Ruiz Tagle “no tengo noticias de negocios o dineros que a él le fueron entregados, no me consta que sean por parte de Colo Colo, nunca le hemos pasado dinero; con la misma franqueza, no tengo idea quién haya podido depositar eso y mal podría dar una explicación sobre eso”.

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne Nicholls, fue duro con Ruiz Tagle al respecto “le pregunté en numerosas ocasiones, incluso públicamente en Consejos de Presidentes de la ANFP, y siempre negó cualquier lazo. Ahora se ve que sus palabras no son de verdad. Me decía que no tenía nada que ver, que era una organización independiente y que no había ningún tipo de conexión”, señaló.

Recordemos que Ruiz Tagle fue uno de los artífices de la salida de Mayne Nicholls de la ANFP y de Marcelo Bielsa de la selección que terminó con la instalación de Jorge Segovia y Sergió Jadue al mando del ente rector de fútbol chileno.

El Cartel del papel higiénico

Gabriel Ruiz Tagle fue parte importante del llamado Cartel del papel higiénico cuando representaba a la empresa PISA (ahora SCA). Fue en ese periodo cuando la firma se coludió con CMPC para fijar los precios de sus productos de forma ilícita, repartiéndose el mercado del papel.

El “cartel del confort” operó por una década, entre los años 2000 y 2011, y abarcó al 90% del mercado de este tipo de papel, estimado en unos 400 millones de dólares. El papel higiénico es uno de los artículos que determina el Índice de Precios al Consumidor e ilustra el costo de vida de las familias chilenas.

La Fiscalía Nacional Económica comenzó a investigar los eventuales delitos en diciembre del 2014. Para septiembre del 2015, las dos empresas ya se habían autodenunciado, acogiéndose al sistema de “delación compensada” previsto en la ley chilena.

El cartel se desarrolló pese al repudio general que causaron en Chile otros dos casos de colusión empresarial -pactos ilícitos-, el de las farmacias, descubierto el 2008, o la colusión de los pollos descubierta el 2011, que afectó al 80% de la oferta de carne de pollo en el país.

Gabriel Ruiz-Tagle era integrante del directorio de Blanco y Negro, de Colo-Colo, cuando también encabezaba PISA. Y de acuerdo a Diario Financiero, surgió una propuesta que impulsó Francisco Muñoz -conocido en el mundo de las barras bravas como “Pancho Malo”- para confeccionar una bandera con el logo de la marca de papel higiénico y servilletas Favorita, de 40 metros de ancho y 40 metros de largo.

El contrato fue suscrito el 25 de agosto del 2006 y se establecía que esta bandera podía ser exhibida en los duelos que Colo-Colo enfrentara en el Estadio Monumental durante los torneos de Clausura 2006, Copa Sudamericana 2006 y Apertura 2007.

Muñoz confirmó esta información a través de su cuenta de Facebook, aunque descartó tener algún vínculo con el “cartel del confort”.

Las platas perdidas de los Odesur

Luego de la realización de los Juegos Sudamericanos Santiago 2014, la Contraloría General de la República emitió un informe que objetó las rendiciones de gastos de la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014, que encabezó Ruiz Tagle por un total de 4 mil millones de pesos.

A eso se sumó la decisión en su momento del IND de llevar a la justicia la cobranza de más de $1.480 millones que formaron parte de los fondos públicos aportados a la Corporación.

Ante esto el ahora presidente de Colo Colo reaccionó “Acá, en ninguna parte se habla de desvío de recursos o mal uso. Es importante señalar que todos los gastos y rendiciones fueron aprobadas por el IND en esta administración”.

Eso sí, reconoció falta de prolijidad en la entrega de las rendiciones “debería haber sido más rigurosa la entrega de rendiciones. Lo hubiese hecho con mucho gusto, pero nuestra gestión terminó en marzo, durante los Juegos, que fueron bien hechos y al país le aportaron muchos recursos”.

El caso escaló hasta la justicia luego que se presentaran denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado por parte de la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes y del Instituto Nacional del Deporte.