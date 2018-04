Mejorar las cárceles

Señor Director:

En los últimos años las condiciones carcelarias en Chile han sido muy cuestionadas. El director de gendarmería, Jaime Rojas, afirmo que a fines del 2016 había 43.866 personas privadas de libertad donde el 50 por ciento de los presos están en la cárcel por “robo”. Este cuenta también que varias cárceles están sobrepobladas como el Centro de detención preventiva de Santiago Sur que tiene capacidad para 2384 presos y en el cual viven más del doble de prisioneros encarcelados. Aparte, según el ministerio de justicia, mantener un preso cuesta 724 mil pesos mensuales.

Me parece inaceptable. En primer término mantener un prisionero tiene un costo muy alto para el Estado. Imagínense el costo anual de casi 50 mil prisioneros: estaríamos rodeando los 350 millones. En segundo término las condiciones en las que viven son repugnantes. Tanta gente en un espacio reducido donde no se puede hacer un plan de infraestructura determinado, puede incitar a la violación, al tráfico y a la violencia. Los están finalmente deshumanizando. Esto trae como consecuencia que no se pueda crear orden y una buena reinserción social.

Para solucionar este problema para tener cárceles menos pobladas con una mejor organización y una mayor dedicación a los prisioneros, tengo algunas propuestas: A los delitos causados por robos leves, se podría remplazar la condena penal por trabajos comunitarios o multas como lo hace España, lo que haría a la vez juicios más rápidos. Una mayor presencia policial también sería necesaria para disuadir posibles crímenes. Simplemente hay que revaluar el sistema penitenciario y carcelario en el país.

