Pescadores en alerta ante posibles modificaciones de la Ley de Pesca

Los dirigentes aseguran que la propuesta del Ejecutivo no incluye las demandas del sector que terminaría con los beneficios que gozan a perpetuidad las siete familias dueñas de la industria.

Pescadores del sector artesanal se encuentran en estado de alerta ante el inminente envío de las modificaciones a la Ley de Pesca anunciadas por el Gobierno.

Los trabajadores han expuesto que el Ejecutivo no los ha escuchado en sus demandas y temen que la denominada Ley Corta de Pesca será en favor de la industria y no tome en cuenta sus peticiones.

El dirigente de la Federación de Pescadores Nuevo Amanecer, Eduardo Quiroz, aseveró que las bases se están reuniendo en todo el país con el fin de analizar la propuesta y coordinar acciones para oponerse a las modificaciones, que según el representante, no soluciona el problema de fondo.

“No lo vamos a tolerar, vamos a reunirnos nuevamente con las bases y no vamos seguir dejando que nos sigan engañando como lo hizo el Gobierno en el 2013, vamos a estar preparados porque no vamos aguantar que esto se dé como hace cinco años atrás. El subsecretario Eduardo Riquelme está surcando por aguas turbulentas y los pescadores le vamos a indicar el camino. Hoy no puede seguir operando la red de arrastre”, afirmó.

Al respecto, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, emplazó al gobierno a hacerse cargo del problema originado en 2013 durante la primera administración de Sebastián Piñera.

El integrante de la comisión de Pesca de la Cámara Baja, después de reunirse con los dirigentes del gremio artesanal de la región de Valparaíso, afirmó que no se puede premiar nuevamente a la industria.

“La industria pesquera corrupta no puede seguir explotando nuestro mar a costa de la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, de las personas honradas que todos los días arriesgan su vida incluso para sacar adelante sus familias. Queremos ir más allá, y hoy el Gobierno puede prohibir la pesca de arrastre vía administrativa, por lo que esperamos señales más contundentes, porque el mar está en riesgo y eso es única y exclusivamente por una política al gran empresariado”, subrayó.

Recordemos que el Ejecutivo enviará al Congreso en aproximadamente 45 días más, modificaciones a la actual Ley de Pesca. Entre los aspectos que incluiría, se encuentra reducir las concesiones -que hoy son a perpetuidad- a 20 años. Terminar con la renovación automática y cambiarla por la oferta de que las empresas del rubro participen en una subasta abierta y competitiva al año siguiente de que expiren las dos décadas iniciales que consagró la “Ley Longueira”.