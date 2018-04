SEA de Coquimbo acusa presiones desde Santiago para aprobar Dominga

La organización ambiental Oceana, solicitó a través de Ley de Transparencia, el sumario interno que detalla la situación del proyecto Dominga. En el documento, evaluadores acusan al nivel central de intervenir en la evaluación del proyecto portuario.

“Nos quitaron la evaluación del proyecto, no nos dieron razones de por qué no podíamos hacer observación”, declaró la ingeniera civil química del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, Juvinka Mansilla, en el sumario administrativo que investigó las irregularidades denunciadas por los funcionarios del Servicio en la tramitación del proyecto de Andes Iron, que reveló un reportaje de Ahora Noticias.

Por ello, el reclamo de los trabajadores apunta a que el nivel central elaboró un cuarto Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Enmiendas (ICSARA) que no estaría en lo acordado con el SEA de Coquimbo. El estudio mencionado, es un documento que reúne las observaciones entregadas por los organismos públicos a un proyecto, las cuales deben ser respondidas por la empresa. Sin embargo, los funcionarios estimaron que un cuarto ICSARA fue una nueva instancia para Andes Iron, continuara arreglando las deficiencias del proyecto.

La ingeniera química manifestó que a su parecer “creo que el motivo era darle una oportunidad al titular de contestar lo que no se contestó durante la evaluación, y aun así, quedaron cosas en el aire”.

La realización de un cuarto estudio vendría de la mano con una instrucción emitida en Santiago, lo que sería una irregularidad en el proceso, lo que fue denunciado por la abogada del SEA de Coquimbo, Karina Fuentes. “En particular el ICSARA 4, donde se dispuso que no se podía editar en forma alguna. Ni siquiera se preguntó la opinión”, lo cual es complementado por el Director Regional (S), Óscar Robledo: “Respecto del ICSARA 4 me dijeron que había que publicar, que no había tiempo para conversar con el equipo. No supe quién lo elaboró”, sentenció.

Con ello además, se habría excluido los antecedentes presentados por Conaf, que figura como uno de las entidades en contra del proyecto, pero estos no serían las únicas irregularidades que afectarían el futuro del plan minero.

En la elaboración final del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) -que expresa todos los detalles del plan como sus antecedentes, medidas de mitigación, reparación y compensación- el caso del proyecto de Andres Iron, el ICE recomendó aprobar sin que existieran informes suficientes para ello, según lo declararon los funcionarios del SEA de Coquimbo.

“Yo elaboré el ICE. Hay una parte final que dejé en blanco, relativa a las conclusiones y acerca de si las medidas son adecuadas o no. Eso se habría hecho en Santiago, junto con (el) capítulo temas CONAF. No sé quién elaboró esas partes”, afirmó la abogada del SEA.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, argumentó que las declaraciones de los evaluadores son concluyentes. “Con estos antecedentes, quedan aún más en evidencia las irregularidades e inconsistencias de Dominga y la única instancia en la que Andes Iron recibió aprobación se encuentra totalmente viciada, lo cual justifica el doble rechazo que la Comisión de Evaluación Regional y el Comité de Ministros le dieron al proyecto”.

El actual estado de Dominga se encuentra a la espera de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde el titular Andes Iron interpuso una reclamación alegando que el rechazo fue ilegal y basado en razones políticas, dado que el ICE recomendaba su aprobación. Esta justificación, sin embargo, queda ahora en entredicho al conocerse las declaraciones de los funcionarios del SEA de Coquimbo.