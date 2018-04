Buscar trabajo

Señor Director:

Actualmente encontrar trabajo es toda una hazaña, sobre todo para los que estamos estudiando, puesto que, al postular a un trabajo piden cierta experiencia, cierta edad, cierta disponibilidad, entonces yo postulo a un trabajo, voy a la entrevista y no puedo porque no coincide con mi horario de estudios, no tengo la suficiente experiencia o no tengo la edad para postular, entonces uno como va a encontrar un trabajo, ser alguien en la vida y realizar sus sueños, si para eso hay que estudiar y ser profesional, pero no puedo estudiar por que el horario del trabajo me lo impide, no puedo trabajar porque el horario de los estudios me lo impide, no puedo postular porque no tengo experiencia en el cargo. En este mes ya eh ido a mas de 10 entrevistas y todas llegan al mismo punto.

Pero después paso por ese lugar al que postule para trabajar. ¿Y que veo? La mayoría extranjeros.

Yo no soy xenófobo, pero a donde quiera que voy hay extranjeros trabajando, que ni siquiera se si tienen algún tipo de experiencia o el nivel de educación que piden cuando uno va a postular, porque me he puesto a conversar con varios de ellos y ni siquiera tienen 4° medio rendido, y uno luchando por encontrar un trabajo que le permita terminar los estudios.

Como un chileno va a surgir en su propio país si le cierran puertas y ventanas. Es indignante

Saludos cordiales.