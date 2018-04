Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora por el CAE

En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de una Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE), la cual tenga por objetivo recopilar información respecto a los deudores y estudiantes afectados por este.

La instancia fue impulsada por la bancada del Frente Amplio, los que ahora piensan en quiénes serán los invitados a participar en ella.

Entre los nombres que barajan, se encuentran los del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el ex ministro de Educación, Sergio Bitar.

Esto pese a los resquemores que expresó en su momento el Partido Socialista, al respecto la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, aseveró que no hay que temer a lo que pueda develar la comisión.

“Personas como Ricardo Lagos, como el ex ministro Bitar, deben concurrir a esta comisión, aunque es una comisión que no tiene facultad resolutiva respecto a sus responsabilidades, pero creo que no hay que temer a decir que efectivamente todas las personas que tienen responsabilidad deberán ser investigadas”

Por su parte la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Cristina Girardi, reiteró la disposición de la ex Nueva Mayoría por avanzar en este tema.

“Ad portas de un nuevo proyecto de ley que definirá un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el gobierno está planteando un nuevo sistema de crédito, y nosotros creemos que hay que tener mucha información para que efectivamente hagamos el mejor proyecto posible”.

En tanto el diputado Jaime Bellolio, llamó a ser coherentes a los integrantes de la oposición.

“Esperemos que haya coherencia de parte del Frente Amplio y la Nueva Mayoría, porque los principales perjudicados por el CAE están en la educación técnico-profesional, y ha sido criticada la propuesta del presidente Piñera de ampliar la gratuidad justamente a la educación profesional, que es donde precisamente hay mayor cantidad de familias endeudadas con el CAE”.

El pasado 12 de abril, parlamentarios del Frente Amplio, RN, UDI, PC y PPD presentaron en la secretaría de la Cámara de Diputados las 62 firmas requeridas para crear la instancia.

La diputada de la Izquierda Autónoma, Camila Rojas, aseguró que “el problema del endeudamiento en Chile es grave. Consideramos que debíamos investigar los créditos con Aval del Estado y los créditos universitarios en general, porque tienen una serie de cláusulas abusivas que han generado situaciones que están afectando a un millón de personas”.