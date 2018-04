Guía para no perderse en los seis días de In-Edit

Era una pequeña tradición en el inicio del verano: en los primeros días de diciembre, el Festival In-Edit Chile descargaba decenas de documentales diversos, pero siempre con la música como eje común. Este año el encuentro se realizará en otoño, con una programación que no solo contempla más de 30 filmes, sino también charlas y música en vivo. Las sedes son el Teatro Nescafé, el Teatro Oriente, el Cine Alameda, el Cine UC, la Sala K, la Fundación Cultural de Providencia y la Escuela Moderna de Música.

Acá, una revisión a algunos de los títulos que se pueden ver desde este miércoles y hasta el próximo lunes.

Las estrellas

Hay documentales que llaman la atención por sus nombres propios. Grace Jones: Bloodlight and bami (2017) es el fruto de más de una década de seguimiento que Sophie Fiennes hizo a la cantante nacida en Jamaica. No solo es su retrato ante las luces del escenario, sino también su costado más íntimo, sin maquillaje y sin artificio. Un caso similar es Eric Clapton: Life in 12 bars (2017), de Lili Fini Zanuck, un relato biográfico sobre el guitarrista que abarca desde sus días en Cream hasta el presente, pasando por las turbulencias que han azotado su vida personal.

En esta categoría también podría caber Chilly Gonzáles: Shut up and play the piano (2018), de Phiipp Jedicke, con cameos de Jarvis Cocker, Feist, Daft Punk y Peaches; y Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (2016), de John Scheinfeld, con apariciones de McCoy Tyner, Sonny Rollins, Kamasi Washington, Santana y Bill Clinton (?), entre otros.

¿Más nombres propios? American valhalla (2017), con el encuentro entre Iggy Pop y Josh Homme; A life in waves (2017), sobre la pionera electrónica Suzanne Ciani; Eu, meu pai e Os Cariocas (2017), en torno al grupo vocal brasileño; y otras películas centradas en los británicos XTC y Sleaford Mods y en el excéntrico HR, vocalista de Bad Brains.

De Honduras a Corea del Norte

Los asistentes habituales de In-Edit lo saben: muchas veces las mejores películas no se enfocan en los grandes nombres, sino en historias inadvertidas que reflejan fenómenos sociales, con la música como hilo conductor. Este año hay varios documentales que pueden ocupar esa categoría.

Por nombrar algunos. Residente (2017) es una narración del ex vocalista de Calle 13, pero recorre el mundo siguiendo su mapa genético y recolectando sonidos diversos. Quest (2014) suena a hip-hop, pero es la historia de una familia afroamericana bajo la administración Obama y el advenimiento de Trump. Laibach: Liberation day (2016) es el acompañamiento a la visita que el grupo esloveno realiza a Pionyang, la inescrutable capital de Corea del Norte. Olancho (2016) es narcocorridos y músicos campesinos en esa región de Honduras. Where you’re meant to be (2016) tiene como protagonista a Aidan Moffat, ex vocalista de Arab Strap, pero sus recorridos en furgoneta son una entrada a las tradiciones y músicas folclóricas de Escocia.

Volver a los ’60

La sección Homenaje contempla dos filmes que merecen el manido rótulo de icónicos. En Blow-up (1966), Michelangelo Antonioni no solo registró la vibra del Swinging London, sino que también puso en pantalla a los Yardbirds (Jimmy Page y Jeff Beck incluidos) y a Jane Birkin, junto a una banda sonora compuesta por Herbie Hancock. La historia de un fotógrafo de modas interpretado por David Hemmings está parcialmente basada en Las babas del diablo, el cuento que Julio Cortázar escribió, a su vez, a partir de un relato del fotógrafo chileno Sergio Larraín.

Dos años más tarde que Blow-up se estrenó Sympathy for the devil (1968), la película que reunió al maestro Jean-Luc Godard con unos Rolling Stones en plena ebullición. La idea era registrarlos grabando un disco y por eso hay valiosas (y múltiples) escenas del grupo grabando ese clásico, pero también se convirtió en un documento sobre los últimos días de Brian Jones en la banda y el espíritu todavía fresco del Mayo del ‘68.

Sonidos chilenos

In-Edit ofrece dos miradas a los documentales hechos en Chile: la competencia nacional y la selección de la enciclopedia Músicapopular.cl.

En la primera parte destaca Cuando respiro en tu boca, el documental que Carlos Moena estrena con cintas rescatadas de la grabación de Peces, el disco debut de Lucybell. También participa Riu, lo que cuentan los cantos, en que Pablo Berthelon sigue a la última heredera de una tradición rapanui; Cuatro, en que Diego Santana retrata al músico y luthier Jorge Ball (Inti-Illimani); y Fuerza mayor, un relato sobre transexualidad, sustancias y música, protagonizado por el músico electrónico IOVI.

En la segunda sección se exhibirán Canción norteña, con la historia del grupo Los Cumaná; Trawun=Reunión, con el encuentro del grupo Kalfu y el poeta Elicura Chihuailaf; y Sonidos del aire, sobre el cultivo del acordeón en el extremo sur de Chile.

El detalle de la programación puede verse en In-Edit Chile.