Machi Celestino Córdova grave y a horas de iniciar huelga de hambre seca

En la víspera del comienzo de su huelga de hambre seca –a la que daría inicio este jueves y que acrecentaría el riesgo vital de su estado de salud–, el gobierno ha persistido en comunicar que no conversará con la autoridad mapuche bajo medidas de presión.

El estado de salud de Celestino Córdova –único condenado por el caso Luchsinger-Mackay– continúa empeorando y la protesta de distintas organizaciones comenzó a ser más contundente. Fue el caso de Amnistía Internacional, que hizo circular un comunicado en el que se expresaba que cerca de los cien días de la huelga de hambre, la solicitud del machi de ir a renovar su rewe por 48 horas “tiene sustento en tratados internacionales” como el “Convenio 169”.

Córdova permanecía hasta este miércoles en el centro penitenciario de Temuco, acompañado de machis que, acorde a su vocera Gabriela Calfucoy, le ayudan a “mantener el equilibro que necesita” ante el rechazo que ha impuesto sobre los tratamientos de la medicina tradicional. No está dispuesto a recibir ningún tipo de medicamento y por eso mismo aceptó ser trasladado hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

“La doctora que lo está atendiendo le mencionó los riesgos que corre, pero él sabe que si no va a su rewe le va a suceder lo mismo, así que prefirió arriesgar ahora ya que el gobierno no ha tenido voluntad y no se ha dicho absolutamente nada sobre la solicitud que ha dicho el machi”, señaló Calfucoy.

La salud de Córdova se agrava con el paso de los días y este jueves en la tarde podría entrar en una fase final, cuando transite desde una huelga de hambre líquida hacia una seca, lo que en palabras del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue calificado como una situación terminal, que no le daría más de 72 horas de vida al machi.

Esta urgencia a nivel nacional coincidió además con la agitación que se ha producido en las últimas horas en el Wallmapu. La noche de este martes, por ejemplo, tuvo lugar la quema de dos galpones en el fundo El Vergel; y durante la mañana de este miércoles hubo un bloqueo en los accesos a la ciudad de Temuco, cuestión que llevó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a anunciar el apuro de un plan de acción en la región.

“El Presidente ha dispuesto y ya está en implementación que se envíe 38 vehículos nuevos, todo terreno, de patrullaje a la zona, en un plan especial y que se aumenten y se envíen 100 funcionarios de Carabineros, aumentando la dotación. Esto a efectos de reforzar los servicios preventivos y de vigilancia que tiene Carabineros actualmente en La Araucanía”, dijo la autoridad.

Desde los cercanos al machi, en todo caso, se sigue insistiendo en que en el Ejecutivo no se ha querido ceder en ningún aspecto.

“No dialogan bajo una huelga, pero el tema es que nosotros hicimos todos los trámites habidos y por haber, dialogamos y ya hicimos el puente varias veces de ir al gobierno central y volver. Lamentablemente este gobierno se encontró con esta huelga y se ven en la obligación de solucionar esta petición”, manifestó Gabriela Calfucoy.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín –de quien depende Gendarmería, la entidad a cargo de velar por el cumplimiento de la condenad de Celestino Córdova–, fue consultado respecto de la situación cada vez peor para la autoridad mapuche, y lo que declaró fue lo mismo que se viene diciendo por parte de funcionarios del gobierno desde que se abordó esta situación.

“Este es un tema sumamente delicado. Nosotros hemos dicho, a quienes nos han transmitido las inquietudes de Celestino Córdova, que depuesta la huelga de hambre –porque no estamos en condiciones de negociar bajo medidas de presión– podemos conversar. Tenemos la mejor voluntad de poder hacerlo una vez que se deponga la huelga”, expresó.

Hasta el momento no se avista la posibilidad de que el machi deponga la huelga; y todo indica que la situación se tornará cada vez más agitada, sobre todo porque durante la tarde de este miércoles la autoridad mapuche fue ingresada de urgencia al Hospital Regional de Temuco.