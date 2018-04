Miguel Díaz-Canel: único en carrera para suceder a Raúl Castro

Desde este jueves, cuando se divulguen los resultados de las nominaciones, Cuba tendrá nuevo mandatario. Con esto, se pondrá fin a más de 40 años en que el cargo fue ocupado por personas de apellido Castro: Fidel y Raúl, los míticos hermanos combatientes que en 1959 se alzaron victoriosos contra la dictadura de Fulgencio Batista.

En este contexto, Miguel Díaz-Canel figura como el único candidato propuesto para el cargo de presidente del Consejo de Estado de Cuba, que para los efectos corresponde al jefe de Estado y jefe de Gobierno de la nación caribeña

El cambio es brusco, ya que por primera vez desde 1976 (cuando Osvaldo Dorticós dejó la presidencia), un presidente no se vestirá con uniforme militar. Y es que Miguel Díaz-Canel viste con guayabera, pero más allá del dato, el simbolismo no es menor tomando en cuenta que desde el triunfo revolucionario Cuba ha sido una sociedad profundamente militarizada.

Díaz-Canel nació en 1960, cuando la Revolución ya había triunfado. Estudió Ingeniería eléctrica en la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, donde destacó como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Posteriormente, asumió altos cargos dentro del Partido Comunista de la ciudad de Santa Clara y Holguín. En 2003 fue elegido miembro del Buró Político del partido a propuesta de Raúl Castro.

El 2009 fue nombrado como ministro de Educación Superior y, tres años después, en 2012, asumió como Primer Vicepresidente de Cuba, el segundo cargo del país.

Este jueves ostentará el primero y sobre él recaerán todas las miradas nacionales e internacionales respecto de lo que podría hacer o no durante su gestión. Lo cierto es que el venidero mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que le dará continuidad a la Revolución, a su socialismo, y al legado de Fidel.

Y cómo no, si el nuevo dignatario se ha forjado a la sombra de Raúl Castro, por eso es conocido dentro de los críticos como su delfín. Para muchos analistas, Díaz-Canel ha llegado donde está por mantener siempre un bajo perfil, siendo muy prudente en sus declaraciones y jamás mostrándose crítico.

Durante el 2017 se filtró un video en que se puede apreciar la “línea dura” del próximo presidente cubano. Desde hace un tiempo, en la isla se pueden leer distintas revistas en torno a la vida y sociedad cubana (no necesariamente hechas en Cuba) que se comparten a través de memorias USB. Una de las revistas más populares se llama On Cuba y sobre esta se refiere Díaz-Canel: “Hay un grupo de medios acreditados, que no son amigos pero que es necesario que estén en Cuba acreditados. Con algunos de ellos estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente. Por ejemplo, On Cuba y su plataforma digital es muy agresiva contra la Revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma, y que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, está bien, aquí todo el mundo censura”, expresó.

Por cosas como estas, es que se presume que bajo su liderazgo las cosas en Cuba continuarán su curso, para mal de unos y para bien de otros. Muchos sindican que el principal reto del venidero dignatario será el del ámbito económico y solucionar un problema que pesa sobre muchos cubanos: la doble moneda que hay en el país (CUC Y CUP).

Más allá de esto, la periodista del periódico cubano Juventud Rebelde, Rouslyn Navia, dijo a nuestro medio que el panorama en la isla es tranquilo, ya que con Díaz-Canel “hay seguridad en que el relevo para la Revolución está garantizado”.

“Tenemos confianza en que nuestro proceso es irreversible, y contamos con la tranquilidad de que Diaz-Canel, si se ratifica su propuesta como presidente del Consejo de Estado, sabrá seguir con él”, continuó.

De todas formas, el nuevo mandatario estará rodeado por dirigentes de la “vieja guardia”, que se encargarán de garantizar las conquistas de la Revolución y el rumbo hacia la “perfección del socialismo”, como se refieren en la isla a la actualización del modelo económico impulsado por Raúl.

Y Raúl, precisamente, no se va del todo. Hasta el 2021 se mantendrá como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, cargo desde el que estará atento a los movimientos de su sucesor.

Además de presidente del Consejo de Estado, fueron nominados los vicepresidentes de la entidad y se eligieron también los dirigentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedándose nuevamente con el máximo puesto Esteban Lazo.

Mientras en el mundo de Internet, el nombre Miguel Díaz-Canel fue tendencia mundial durante toda la jornada.