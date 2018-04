Musical inspirado en Violeta Parra reúne a Gepe, Ana Tijoux, Denise Rosenthal y Max Vivar

Gepe, Denise Rosenthal, Ana Tijoux y Max Vivar de Villa Cariño estarán a partir de este viernes en el musical La carta, que se presentará hasta mediados de mayo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La obra, de los hermanos Gopal y Visnu Ibarra, se inspira en la canción del mismo nombre que Violeta Parra escribió al enterarse de la detención de su hermano Roberto, durante una manifestación ocurrida en 1962.

Ambos realizadores, los mismos de Víctor sin Víctor Jara y Revolucionarias, explicaron que “esta vez hemos montado un verdadero musical, es decir, todo está cantado de principio a fin, a diferencia de la comedia musical, donde se intercalan algunos textos dramáticos con canciones”.

Es por esto que la obra tendrá distintos músicos invitados cada semana, que compartirán escenario con el coro ciudadano: Gepe, Denise Rosenthal, Ana Tijoux y Max Vivar, de Villa Cariño.

Cada fin de semana, la obra tendrá a un cantante invitado: Gepe estará el 2 y 21 de abril; Denise Rosenthal, del 26 al 28; Ana Tijoux, entre el 3 y 5 de mayo; y Max Vivar, del 10 al 12 de mayo.

Además, habrá un “coro ciudadano” integrado por cien personas que no son cantantes profesionales, entre ocho y 80 años, y un elenco que componen la bailarina Bárbara Achondo, los actores Simón Aravena, Virginia Beltrami y Millantú Hilbert y los músicos Loreto Ríos (batería), Diego Gilabert (guitarra), Danka Villanueva (violín), Juan Francisco Obando (clarinete) y José Flores (contrabajo).

“Me encanta la idea de ser parte de esta convocatoria abierta de gente que no necesariamente tiene tanta experiencia artística pero que está inspirada. Y me incluyo por mi inexperiencia teatral. Estoy súper interesado en participar y ver qué resulta. Tengo un profundo amor por la canción ‘La carta’, lo que representa y por supuesto por la artista que la compuso”, explicó Gepe.



Por su parte, Anita Tijoux dijo que “será un cruce generacional muy rico, y como músico y cantante, me da una nueva fuerza poder cruzarme y empaparme con distintas generaciones y voces. Además, Violeta siempre ha sido adelantada a sus tiempos y rupturista. Lo sublimemente terrible es que esta ‘carta’ podría estar incluso escrita el 2018 con los compañeros mapuches, entonces cobra mucho sentido poder cantarla hoy en día”.



Denise Rosenthal, finalmente, señaló que “es maravilloso ver la participación de la gente en escena, del coro ciudadano y me siento muy afortunada de poder experimentar algo así. Es un trabajo intenso y muy hermoso tener cantantes amateur, muchos probablemente diamantes en bruto y que están aquí por una causa en común. La energía grupal genera algo muy especial para los artistas y también para el público”.

La carta se presentará entre el 20 de abril y el 12 de mayo, de jueves a sábado a las 20:30 horas, en la Sala A2 del GAM. Las entradas tienen valores entre tres y ocho mil pesos.

Más información en GAM.