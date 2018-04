“Nunca nos van a ganar”: El vídeo del condenado por crímenes contra DDHH

Pocos días antes de su muerte, el coronel en retiro René Cardemil, fue grabado por sus cercanos en un registro audiovisual en el que se expresa crudamente sobre los “salvajes de la Unidad Popular”. En el video invita a leer el libro titulado El Corvo de Oro, de su autoría, y en el que desclasifica ciertos datos y una supuesta “la verdad” acerca de los detenidos desaparecidos.

El vídeo fue dado a conocer por La Tercera durante esta mañana y en él, el condenado por crímenes de lesa humanidad expresa que sus escritos constituyen “un saludo para todos aquellos que sufrieron y no es raro que vayan a seguir sufriendo, porque estos salvajes de la UP, estos salvajes que se han vengado de nosotros no nos van a ganar, nunca nos van a ganar”.

“Nuestro poder es más grande, es mucho más grande, por eso todos mis compañeros, todos los que estamos pagando con tantas ganas estos, estamos yo creo contentos de cumplirlo. Vamos a presentar un libro que tiene cosas muy valientes, porque son cosas que pocos se han atrevido a contar y a decir”, se puede escuchar en el registro en el que se le puede ver acostado en una camilla de hospital.

El militar también se expresa respecto del orgullo que deben sentir sus hijos y los de sus compañeros de armas ya que tuvieron un “valor tremendo” al “ganar un puesto en una batalla que fue tremenda”.

Cardemil murió el pasado el 7 de abril en el Hospital Militar, lugar al que fue llevado por complicaciones de salud mientras cumplía una condena de 10 años de cárcel, sin beneficios. El militar fue condenado en calidad de autor por su participación en el denominado “caso Torres de San Borja”, un emblemático episodio ocurrido en los albores de la dictadura y que involucró a ciudadanos extranjeros e, incluso, militantes de derecha quienes fueron brutalmente acribillados en las cercanías del túnel Lo Prado. El año pasado el abogado Raúl Meza presentó un recurso de protección en contra de la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por su “tardanza grave e inexcusable” en la decisión sobre las solicitudes de indultos de varios condenados por delitos contra los derechos humanos, entre los que se encontraba René Cardemil.

Foto: Captura de pantalla La Tercera.com