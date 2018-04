Abogada de Modema por Dominga:”No olvidemos que el proyecto está rechazado”

La abogada del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente, Alejandra Donoso, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre los avances de la etapa final de polémico proyecto portuario Dominga, esto porque, se definiría el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron contra la decisión del Comité de Ministros.

Sobre el ambiente que existe para conocer la decisión final del plan, la abogada expresó que “a mi me llama profundamente la atención de esta expectativa que se ha dado porque, jurídicamente, no hay espacio para esto. El plazo que establece la ley 20.600 es de 30 días desde que se toma el acuerdo, es un plazo de días hábiles y referencial, en Chile, lamentablemente, es rara la ocasión en que los tribunales respetan ese plazo. Valoramos la decisión del primer Tribunal Ambiental o el deseo de respetar ese plazo. La causa se puso en estado de acuerdo el día 22 de marzo, por lo tanto, todavía no se cumplen esos 30 días entonces, insisto, me llama la atención esta expectativa”.

Para la representante de Modema, la espera de la decisión va más allá del vencimiento de días, sino que, cobra importancia luego de los dichos del Tribunal a la prensa. “No olvidemos que es un proyecto que está rechazado por todas las instancias por las que ha pasado, ha sido rechazado porque no cumple con los estándares legales para ser aprobado y, lo que estamos esperando ahora, es la respuesta del Tribunal Ambiental sobre si mantiene ese rechazo y la consideración sobre el nuevo cumplimiento de los estándares legales para que se apruebe o si decidirá acoger la tesis del titular del proyecto que es el reclamante, en cuanto que el rechazo se había producido con vicios y en ese sentido, tendría el Tribunal que analizar esos vicios y en virtud de eso, dictar una sentencia”.

En la espera de la resolución final, la abogada profundizó en todos los escenarios posibles. “Si el tribunal rechaza la reclamación de Andes Iron, lo que corresponde es mantener el rechazo del proyecto y si el proyecto quisiera revivir, tendría que mejorar su estándar con el cual fue presentado, mejorar su línea de base, su estudio de impacto ambiental y volver a presentarse a evaluación”.

Por su parte, si el Tribunal Ambiental considera que existen vicios, debiese identificar concretamente donde están esos vicios a fin de, retrotraer el procedimiento hasta el momento previo al vicio para continuar con la evaluación. Como es un tramite administrativo, exige al Tribunal cierto respeto por las competencias técnicas que tiene la autoridad y por ello, cualquier revisión que se haga, tiene que pasar por evaluación. No nos olvidemos que, tanto el comité de ministros como el tribunal Ambiental están ahí para revisar la idoneidad de la decisión en cuanto a los impactos ya evaluados”.