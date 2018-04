Ezzati y carta del Papa por caso Barros: “Nos pone frente a un escenario muy doloroso para la Iglesia”

Luego de conocer la carta del Papa Francisco que se refería a las conclusiones de la investigación realizada al obispo Barros como encubridor de Karadima, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati afirmó que "es uno de los problemas más graves que he visto en mi vida de sacerdote".

Luego que el papa Francisco enviara una carta en respuesta a la investigación centrada en el obispo Barros, sobre las acusaciones en su contra como encubridor de Fernando Karadima, este jueves el clero se reunió, instancia liderada por el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

El cardenal afirmó que el escrito firmado por la autoridad de la Iglesia Católica “nos pone frente a un escenario muy doloroso para la Iglesia, para las víctimas, nos pone frente a responsabilidades y a acciones a realizarse en un futuro inmediato, a mediano y a largo plazo, para colaborar a sanar los corazones de las víctimas”.

En esa misma línea, Ezzati afirmó que “el Papa pide perdón, con mucho humildad, incluso, reconoce que a lo mejor, a partir de una información que considera no ha sido la mejor, se haya equivocado en su valoración de las situaciones. Los obispos lo hemos reflexionado también que la información que el Papa ha recibido tiene que ser una información que viene de muchas fuentes, el Papa no lo dice, creo que es una falta a mi manera de ver, muy grave, que se haya engañado al santo Padre, que alguien lo haya pretendido engañar. Me parece a mi, desde lo más hondo de nuestra conciencia y de mi conciencia, que quienes han cometido esta falta grave necesitan reconocerla, arrepentirse y reparar el mal hecho”.

Al ser cuestionado por su actuar, el cardenal manifestó que “no me he lavado las manos, afirmo que es uno de los problemas más graves que he visto en mi vida de sacerdote”.