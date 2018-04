Marcha por la educación: estudiantes afirman que protestas irán en ascenso

Con un recorrido que comenzó en Plaza Italia, se desarrolló este jueves la primera marcha estudiantil de 2018, bajo la consigna no al lucro, no al endeudamiento y no a la educación sexista.

Sin mayores incidentes se realizó este jueves la primera gran marcha estudiantil bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, convocada a nivel nacional por la Confech, el Colegio de Profesores y las organizaciones de estudiantes secundarios Aces y Cones.

En Santiago, la manifestación, según los dirigentes, congregó aproximadamente a 120 mil personas, cuyo trazado incluyó el bandejón sur de la Alameda, desde Plaza Italia hasta calle Echaurren. La protesta dejó conformes a los representantes estudiantiles, quienes aseguraron que la masiva convocatoria sirvió como medición de fuerzas contra el Ejecutivo.

La marcha, recordemos, se realizó principalmente por el rechazo que generó el fallo de Tribunal Constitucional (TC), y que permitió a las universidades tener controladores con fines de lucro pese a que no se consideraban en el proyecto original. Por esto que tuvo la consigna “Chile ya Decidió”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Rivera, expresó la importancia de la manifestación, pues aseguró que después de años, el problema levantado por la Confech aún sigue plenamente vigente.

“Durante las últimas semanas hemos hecho una serie de interpelaciones al gobierno, le hemos dejado cartas al Mineduc, planteamos la inhabilidad del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, planteamos la necesidad de hacerse cargo de las universidades en crisis, pero hoy día ninguna de estas solicitudes tiene respuesta, sólo hemos sabido del ministro a través de las declaraciones que ha dado en la prensa, quien nos ha mandado a clases, donde ha dicho que sus hijos son campeones y por eso necesitan muchos condones, pero sin embargo, no se está hablando de lo central, que es el problema de la educación. Mientras se sigan cerrando universidades, mientras existan colegios en todo el país que no cuenten con infraestructura mínima, mientras tengamos problemas de implementación de la reforma, como sucede hoy en el Servicio Central de Barrancas, creemos que es necesario marchar y que el gobierno de una vez por todas se haga responsable”, afirmó.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor, indicó que después de la movilización, lo que queda es reunirse para analizar la convocatoria y posibles futuras manifestaciones. Instancia donde también acordarán acciones para robustecer el movimiento.

Consultado sobre las proyecciones del movimiento estudiantil para este nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, Mohor precisó que este es el primer paso de un proceso de protestas que va a ir en ascenso, por lo que agregó se sumarán a las próximas marchas convocadas para este mes, entre ellas la del domingo 22 de abril en contra del sistema de AFP.

“Si el gobierno de Sebastián Piñera dice que le van a poner fin al lucro, más allá de que no lo hagan, es porque la concepción de la educación en Chile ha cambiado, una piedra inicial para poder llevar a cabo estas trasformaciones el día de mañana y convertirlas en algo material, pero como hoy sabemos, los términos de la discusión están de nuestro lado y si seguimos reforzando eso, si no permitimos que la derecha nos quite eso, entonces eventualmente vamos a lograr conseguir las cosas que hemos puesto sobre la mesa durante estos años. Tal vez el Ejecutivo no tiene en su agenda los cambios que nosotros impulsamos, pero vamos a ser nosotros y nosotras desde la calle quienes le digamos que las prioridades están puestas en la recuperación de la educación pública, gratuita y de calidad, y no sexista para todos y todas”, subrayó.

Una visión similar manifestó el magisterio, quien también salió a la calle por la educación, comprometiéndose a su vez a marchar el próximo domingo por “NO + AFP”.

Mario Aguilar, máximo representante del Colegio de Profesores, precisó que el gremio participará activamente en movilizaciones y trabajará con espíritu unitario para futuras convocatorias.

“Convocar a la ciudadanía a reponer la causa por la educación en el centro del debate nacional, y aprovecho de decir, porque acá están también los actores convocados, que el Colegio de Profesores participará en la marcha de este domingo, por la causa no más AFP en Chile, que es otra de las grandes prioridades, otra de las grandes demandas que involucra a la mayoría de la sociedad chilena”, argumentó.

Tanto dirigentes estudiantiles como del magisterio, se refirieron a los informes que elaboró el ministerio de Educación sobre el lucro en las universidades del Grupo Laureate.

Para los representantes de la Confech y el Colegio de Profesores, los resultados avalan las denuncias realizadas: la actividad universitaria se instrumentalizó y desnaturalizó para beneficiar económicamente a sus controladores en desmedro de la calidad académica.

Recordemos que la semana estuvo marcada por la solicitud de inhabilidad del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en el marco de la investigación que durante quince meses realizó el Mineduc a las universidades de Las Américas, Andrés Bello y de Viña del Mar, debido a que el año 2010, Figueroa ocupó un cargo en el área de post grado. Una situación ante la cual parlamentarios del Frente Amplio y dirigentes de la Confech solicitaron que se excluya al subsecretario de su labor en el Ejecutivo.

Las manifestaciones se realizaron también en otros puntos del país: Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro.

En la ciudad puerto, llamó la atención la participación en la marcha de parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Sumado a la participación en regiones, los dirigentes estudiantiles cifraron en más de 200 mil la convocatoria a nivel nacional.