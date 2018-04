María Emilia Tijoux por formulario a venezolanos: “Es racismo de Estado”

Fue a través de redes sociales que se conoció la denuncia de que, en el formulario para pedir la visa, los inmigrantes deben completar su color de ojos, piel, cabello, estatura, nivel de instrucción y profesión.

La socióloga María Emilia Tijoux conversó con Radio Universidad de Chile sobre esta información y se manifestó muy sorprendida con la situación, pues la considera comparable a las divisiones racistas que existían en el siglo XIX.

“Frente a los ojos del mundo parecemos gente del siglo XIX que todavía no avanza ni un solo paso en el modo de entender que las razas no existen, que los seres humanos somos iguales y que no se puede diferenciar por color de piel”, señaló.

Tijoux también dijo que este tipo de situaciones puede fomentar las actitudes racistas dentro del país, pues los funcionarios que recaben está información puede predisponerse a partir de los datos entregados.

Respecto a las explicaciones en este tipo de solicitudes, indicó que las autoridades deben entregar las razones que llevaron a crear este formulario, pues, desde el punto de vista académico, esto es “racismo de estado”.

Para la académica este hecho se contrapone directamente con la Ley Antidiscriminación y con la igualdad que se debe garantizar ante la ley, por lo que manifestó que es importante realizar “una reflexión muy seria hacia nosotros mismos y hacia nuestros propios gobernantes. Cómo es posible que estén haciendo una cosa así y que esto se naturalice”, se cuestionó.

Finalmente, la socióloga calificó la situación como “ingrata”, pero, a la vez, destacó que existe mucho trabajo por delante para mejorar las actitudes actuales.