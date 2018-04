TLC Chile-Uruguay se aprueba con ausencia del Frente Amplio y el PC

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó el TLC entre Chile y Uruguay por 79 votos a favor, 2 en contra y tres abstenciones. De un total de 155 diputados, llamó la atención la ausencia de la totalidad de las bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista, las que a esa hora, según hicieron difusión por redes sociales, prefirieron trasladarse a la Marcha por la Educación.

En ambos casos se esperaba una votación en contra, con lo que este TLC iba a convertirse en el primero que tendría una oposición significativa de todos los que se han votado en el Congreso chileno. Sin embargo, aquello no ocurrió y el proyecto pasó sin obstáculos al Senado.

El TLC entre Chile y Uruguay es considerado por los expertos como un giro neoliberal del gobierno de Tabaré Vázquez y como un paso estratégico en el avance de políticas desregulatorias en Sudamérica, debido a que va acompañada del traslado de los países que hoy integran el Mercosur a la lógica libremercadista de la Alianza del Pacífico. Por ello, su tramitación es seguida con atención internacional.

Además, el texto del acuerdo consta de 241 páginas y, por su complejidad, se esperaba que el gobierno anterior y el actual acompañaran estudios de sus beneficios e impactos. Aquello no sucedió, lo cual fue considerado “gravísimo” por la Plataforma Chile Mejor sin TLC, la que acusó al Parlamento de legislar a ciegas.

Debido a que existía un acuerdo del Frente Amplio de votar en contra del Tratado, el presidente de la Fundación Equidad e integrante de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, doctor Tomás Lagomarsino, afirmó que lo ocurrido es “lamentable” y que “pavimenta el camino para la aprobación del TPP-11, debido a que contiene una política de solución de controversias equivalente y que favorece a trasnacionales. Lamento que no hayan estado el PC ni el Frente Amplio”.

En tanto, Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas, indicó que “dadas las circunstancias, los movimientos sociales no necesitaban tutores. Ellos convocan, no los parlamentarios, que ya no son dirigentes estudiantiles, son referentes políticos y debieron comportarse como tales. Pavimentaron el camino al TPP-11”.

La señal del parlamento chileno era considerada un importante insumo para Uruguay, donde el tratado genera fuerte resistencia al interior del Frente Amplio de ese país. De hecho, el 2 de mayo se realizará un plenario de esa coalición donde se zanjará si el oficialismo apoya o no el proyecto.