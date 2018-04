Carolina Goic se resta de gira con Sebastián Piñera

La ex carta presidencial de la Democracia Cristiana se restó de la gira presidencial luego de que el Mandatario nominara a su hermano, Pablo Piñera, como embajador de Argentina.

La ex carta presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, decidió bajarse de la gira que realizaría con el Presidente Sebastián Piñera, la principal razón se debe a la decisión de posicionar al hermano del Mandatario, Pablo Piñera como embajador de Argentina.

Según constató La Tercera, fue la ex ministra quien llamó al canciller Roberto Ampuero para informar la decisión, restándose de participar en el itinerario que incluía Brasil y Argentina, que iniciaría el próximo miércoles. “Para mi en lo personal es un tema de coherencia. No voy a validar con mi participación en la gira una decisión que éticamente no corresponde”, señaló respecto al nombramiento del mayor de los Piñera.

El rechazo a la invitación apunta al nepotismo que incluso tuvo que enfrentar la propia Carolina Goic, cuando en época de campaña, el Presidente Piñera apuntó que la familia de la ex senadora era una de las más “apitutadas” del país.