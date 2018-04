Chile podría ser sede de los diálogos de paz entre el ELN y Colombia

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que durante la jornada recibió una llamada del Presidente Sebastián Piñera, quien le ofreció que Chile fuera sede de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera de Chile, me dijo que se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas conversaciones con el ELN ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar”, dijo el Mandatario colombiano.

La información surge luego de que el Gobierno de Ecuador anunciara que dejará de ser sede de los diálogos, producto de los actos realizados por la guerrilla.

Brasil, Cuba y Noruega también se han ofrecido para ser intermediadores en el proceso.

“Estamos en este momento decidiendo cuál es el paso a seguir, si Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine este ciclo y que el próximo ciclo lo hagamos en otro país”, aseguró el Mandatario”, añadió Santos.