Fulvio Rossi es sobreseído por caso SQM

El ex parlamentario era investigado por presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas políticas.

El ex senador del partido Socialista, Fulvio Rossi, fue sobreseído este viernes por el Octavo Juzgado de Garantía en el marco del caso SQM.

Desde el Poder Judicial, declararon que el “Octavo Juzgado de Garantía decreta el sobreseimiento definitivo de Fulvio Rossi por existir pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el fondo de la causa al denegar el desafuero del exsenador, por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito”.

Por su parte, el médico de profesión se mostró satisfecho con la decisión de la justicia y que así se diera fin a una persecución de tres años, sin embargo, dijo que siente que le robaron las elecciones. “Lo dije y lo he dicho muchas veces que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) utilizó como herramienta a algunas instituciones de la República para sacarme del Senado”, declaró.

“Aquí hay un fallo contundente, un fallo categórico: no cometí delito, y a la gente no se la puede perseguir y sancionar por no cometer delito”, resaltó Rossi.