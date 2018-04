Las ideas que persigue el nuevo movimiento de José Antonio Kast

Los apretones de mano, las selfies y las palmadas en la espalda se sucedían unos tras otros. José Antonio Kast recibía incontables muestras de apoyo, reconocimiento y admiración de parte de los adherentes que el pasado jueves, a las 19:00 horas, copaban la Sala Omnium de la comuna de Las Condes.

Luego de una extensa introducción dedicada a “los martes de pololeo”, tradición que el ex candidato presidencial ha instaurado con su esposa, Pía Adriazola, y que consiste en una cita semanal inamovible entre ambos, el animador saludó a las personalidades políticas que figuraban dentro del público. Entre ellas, María José Hoffmann, diputada UDI, Cristóbal Urruticoechea, diputado de RN y Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia. La parlamentaria gremialista tuvo palabras para saludar a Kast: “Es un día especial para la política chilena. Felicitar a nuestro gran líder: José Antonio Kast, un corazón valiente. Sumarme a este movimiento y a que más jóvenes valientes se sumen a esta causa. José Antonio siempre ha sido muy preocupado por las personas. Muy orgullosa de que haya un grupo organizado que se atreva a decir la verdad y que enfrente de frente a la izquierda”, señaló.

Luego de eso fue el turno de Antonio Barchiesi, director ejecutivo del nuevo movimiento político. Barchiesi les dedicó algunos dardos directos a las medidas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet: “Con la legalización del aborto atentaron contra la vida del que está por nacer y ahora sus partidarios buscan atentar contra la conciencia de los profesionales de la salud que no están dispuestos a mancharse las manos. Con la reforma a la educación atentaron al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, menospreciaron el sacrificio económico de miles de familias a las que llamaron arribistas. Consiguieron quitarles los patines a miles de niños de la clase media chilena. La gratuidad de la educación superior creó la paradoja de empobrecer a las universidades más prestigiosas del país en el momento en el que el Estado gasta más que nunca”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director ejecutivo explica la línea que define las ideas de este nuevo movimiento: “Nace para jugar un rol articulador en torno a las ideas de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de la protección y promoción de la familia, del Estado de derecho, de la lucha contra la corrupción, contra el despilfarro de recursos públicos, en el combate contra la delincuencia, porque merecemos volver a vivir en paz, en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico”.

En el mismo diálogo, Barchiesi explica la localización de este nuevo movimiento en el espectro político nacional: “Nosotros no somos parte del oficialismo. no somos parte de Chile Vamos, porque Chile Vamos es una coalición de partidos políticos. Nosotros no somos un partido, jugamos en otra cancha, en la de los movimientos sociales. En Acción Republicana participan muchos militantes de Chile Vamos, pero AR juega un rol complementario al de Chile Vamos. Eso no implica que no queramos influir en política. Por supuesto que queremos, para eso nace AR. La mejor señal es la presencia y adhesión de los parlamentarios que hemos visto en las últimas dos semanas”.

La celebración de la noche del jueves terminó con el discurso de José Antonio Kast. El ex diputado comenzó diciendo: “Lo que queremos es que todos los que estén acá empiecen a dar la cara. La mayoría silenciosa tiene que dejar de ser silenciosa”. “Los poderes públicos no están cumpliendo con su rol, y el recto ejercicio de los cargos públicos es algo que tenemos que representar”, agregó. “Hoy queremos poner el foco en las personas, no en las autoridades ni dirigentes. Nos se trata de José Antonio Kast, se trata de cada uno de los que están aquí presentes. Tenemos que volver a ganarle los espacios a aquellos que desde la minoría se han impuesto en Chile”.