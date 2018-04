Paraguay: Entre el liberalismo y el conservadurismo

Son diez los candidatos para asumir la presidencia de Paraguay, pero según sondeos, solo dos tienen reales posibilidades de quedarse con el máximo cargo de la nación: Efraín Alegre, de Alianza Ganar; y Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.

Los comicios se celebrarán este domingo 22 y más de 4,2 millones de paraguayos están llamados a votar por quien dirigirá las riendas del país hasta el 2023.

Según las encuestas, es Mario Abdo Benítez quien lo hará. Este personaje es hijo homónimo de quien fuera secretario privado de Alfredo Stroessner, dictador paraguayo que gobernara el país por 35 años.

El militante del conservador Partido Colorado llega a la instancia con un discurso que vislumbra pocos cambios en la política económica actual de la nación sudamericana.

En ese sentido, prometió mantener la baja presión tributaria al empresariado local y foráneo “tal como está para que el país siga siendo atractivo para la inversión”.

También ha hecho especial hincapié en temas como la seguridad nacional. Al respecto, propone un fortalecimiento de la inteligencia estratégica y las Fuerzas Armadas, además de comprometerse con una fuerte lucha contra el narcotráfico.

El tema de mayor contingencia por estos tiempos en el continente es la corrupción y Paraguay no es una excepción. Según un informe publicado este año por la ONG Transparencia Internacional, la nación sudamericana se ubica en el puesto 135 de un total de 180 países analizados, donde el 180 es el más corrupto. Dentro de América del Sur, Paraguay es solo superado por Venezuela.

Por eso, el también empresario prometió mano dura a quienes incurran a esta práctica tan común en Paraguay.

“Vamos a fortalecer nuestras instituciones y luchar contra uno de los mayores vicios que tiene la democracia paraguaya, que es la corrupción y la impunidad. En mi gobierno no voy a permitir que nadie toque la plata del pueblo, que nadie se enriquezca con la plata del pueblo”.

Mario Abdo Benítez o “Marito”, como le dicen en su país para diferenciarlo de su padre, es un frenético defensor de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, quien gobernara el país desde 1954 a 1989 y que cometiera innumerables violaciones a los derechos humanos. Por eso, este candidato genera rechazo en una parte importante de la población, aún así, “Marito” llama a la unidad nacional.

“Por encima de todos está la nación. Y la mejor herramienta es el Partido Colorado y la mejor herramienta que tiene el partido son sus hombres, mujeres, sus jóvenes. Tenemos que dar el ejemplo si queremos sanar al Paraguay. La gente está harta de peleas estériles. Vengo con el sueño de derribar las murallas que han dividido a los paraguayos”, expresó el jueves 19, en el acto de su cierre de campaña.

En cuanto a su concepción valórica, el candidato colorado se ha mostrado un firme opositor al matrimonio igualitario y al aborto.

En la otra cara de la moneda se encuentra Efraín Alegre, quien por segunda vez intenta alcanzar el podio presidencial luego de presentarse como candidato en 2013, cuando perdió frente al actual mandatario, Horacio Cartes.

Militante del Partido Liberal Radical Auténtico, entre el 2008 y 2011 fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Fernando Lugo y, en 2012, fue uno de los que votó a favor de su destitución.

Hoy es nuevamente socio del ex mandatario paraguayo a través de la Gran Alianza Nacional Renovada, o Ganar, por sus siglas, conglomerado que agrupa a distintos partidos de centro izquierda, entre los cuales destaca el Frente Guasú de Lugo.

Alegre ha manifestado que su programa de gobierno se centrará en cinco ejes: reforma a la justicia, empleo, seguridad, salud y educación.

Para el ex senador, son fundamentales estos dos últimos puntos, en varias ocasiones ha manifestado su compromiso con que la salud y educación públicas sean universales y gratuitas.

Según datos ofrecidos por Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, de casi siete millones de habitantes, dos millones de personas viven bajo la línea de la pobreza en Paraguay. Por eso, Alegría ha puesto especial énfasis en el cómo reducir aquella estadística y apuesta por aumentar la oferta laboral.

“Nuestra política es clara y firme respecto de impulsar un proceso de desarrollo que pueda impactar especialmente en el empleo para poder superar la pobreza”, detalló el candidato para la cadena televisiva Telesur.

También ha prometido bajar la tarifa de la electricidad y reformar la Constitución y la ley electoral, todo esto, en beneficio de la población más vulnerable del país, porque según el propio Alegría, será el presidente de los pobres.

“Quiero que sepan que yo voy a ser presidente del pueblo paraguayo, de los obreros, trabajadores y agricultores. No soy y no voy a ser presidente de los ricos, ellos no necesitan. Seré el presidente de los que necesitan uno cerca”, dijo durante el acto con que cerró su campaña.

En una encuesta realizada por Ati Snead, Efraín Alegre logra una ventaja por sobre Mario Abdo Benítez, con un 46,2 por ciento contra un 41,7 por ciento.

Sin embargo, otras mediciones dan una amplia ventaja para el candidato oficialista. Por ejemplo, la que hiciera la firma Grau & Asociados, publicada el pasado 10 de abril por el diario Última Hora, da a “Marito” un 55,7 por ciento de intención de votos, mientras que Alegría obtiene un 31,4 por ciento.

Otra encuesta, realizada por el diario ABC Color, da al candidato del Partido Colorado una intención de voto en torno al 54,9 por ciento de los votos, mientras que el candidato liberal llega solo al 28,6 por ciento.

Los ocho candidatos restantes ni siquiera son mencionados por las encuestas, por lo que prácticamente todos dan por hecho que esta es una batalla entre dos. Este domingo 22 se sabrá quién vencerá.

En la ocasión, además se elegirá al Vicepresidente de la República, a 45 senadores titulares y 30 senadores suplentes, a 18 parlamentarios titulares del Mercosur e igual número de suplentes, a 80 diputados titulares y suplentes, y a 17 gobernadores y representantes para las Juntas Departamentales.