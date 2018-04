Diputado Gabriel Silber: ” tenemos que hacer política sin mirar el retrovisor”

La renuncia de una de las históricas representantes de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, pone en duda el escenario actual de la falange que, al parecer, cada día aumenta su crisis interna.

Cincuenta años de militancia activa, una presidencia, carrera senatorial e incluso presidencial marcaron la vida política de Alvear. Las razones de su decisión de dar un paso al costado, apuntaría a los malos resultados de la candidatura presidencial de Carolina Goic y la necesidad de renovar el ideario de la colectividad. En este último punto la ex ministra anunció que trabajará en la creación de un movimiento que promueva el humanismo cristiano.

¿En qué escenario queda la falange? En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y militante de la falange, Gabriel Silber lamentó la salida de una de las militantes históricas y aseguró que en ningún momento puede ser celebrada, pero también apuntó al desafío que significa la salida de la ex carta presidencial, que se une a la de Mariana Aylwin y Matías Walker.

“Debemos enfrentarlo en positivo, con una Democracia Cristiana que vuelve a interpretar a Chile. Muchas veces nuestro discurso más bien tiene añoranza de lo que fue la concertación y fue nuestra historia reciente a partir de los 90. El alejamiento de esa generación tiene que movernos a tomar otras banderas, otros liderazgos y fomentar una nueva DC, tenemos que hacer política sin mirar el retrovisor, otra cosa es estar orgullosos de nuestra historia, pero la tarea de quienes nos quedamos tiene que tener un chasis político atractivo para los chilenos, interpretar a las clases medias, el centro político y eso nos interpela a partir de esta renuncia”, enfatizó Silber.

Uno de los que figura en la lista de renunciados es Sergio Espejo. En conversación con nuestro medio analizó la decisión de la ex ministra, apuntando que en su opinión, “una renuncia como la de Soledad Alvear, que no se produce por la búsqueda de un cargo o posición en otro lugar, sino que es motivo de una decisión personal firme y muestra la magnitud del daño que se le ha provocado con el tiempo al partido Demócrata Cristiano. Tengo la convicción que el partido no representa los valores ni ideas que proclama, y por lo tanto, es natural que quienes quieren ser fieles a esto, opten por trabajar desde afuera”.

Previo al cambio de directiva

La decisión de Soledad Alvear es previa a las elecciones de la directiva de la Democracia Cristiana que se realizarán el próximo 27 de mayo. Esta instancia ya tuvo su primera baja y se trata del ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien bajó su carrera por la presidencia.

En ese sentido, Gabriel Silber concluyó que que “Undurraga entendió sin éxito construir bajo la bisagra de la unidad todas las corrientes partidarias. Creo que al interior de la DC hoy hay dos posiciones que quieren moverse del punto de vista electoral, quieren competencia. Hoy no quieren esconder nuestras diferencias bajo una lista, una línea más cercana a lo que es reconstruir la Nueva Mayoría que está representando tal vez, Francisco Huenchumilla, y otra que la moviliza un partido más hacia el centro, reconquistando el terreno que nos ganó Sebastián Piñera en las últimas elecciones donde se posiciona Fuad Chain”.

Se especula que Gutemberg Martínez también podría dar un paso al costado al igual que su esposa, mientras que, en la interna ya figuran dos candidatos que deberán apostar por superar el complejo escenario del partido político.