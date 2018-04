Señor director :

Después de mediocres estudios secundarios en los Padres Franceses de la Alameda y equipado ùnicamente de un cuarto medio que le fuera caritativamente atribuido por aquellos curas, Urrutia Bonilla se consagrò, dicen, a la agricultura. Esto le ha permitido presentarse como agricultor, una profesiòn respetable, pero la verdad es que Urrutia B. no ha sido màs que un corredor de ganado, como figura en su reseña de la Càmara, es decir un vulgar comerciante que vende o compra animales màs o menos sanos.

Esta frecuentaciòn del mundo animal parece haberlo marcado màs de la cuenta, especialmente en su vocabulario, y los casi veinte años como diputado con que sus amigos lo han gratificado no han logrado hasta aquí hacer de Urrutia un ser civilizado, en circunstancias que sus jugosas remuneracions y su vasto tiempo libre le hubieran debido permitir que se cultivara.

En la Càmara , su trabajo es prácticamente nulo como lo indican los diferentes capìtulos ( acuerdos, resoluciones, mociones) con que se mide el trabajo parlamentario y en los que Urrutia B. excela por su falta de participación.

En resumen, limitado por sus escasìsimas luces personales, su ausencia de cultura y un lenguaje procaz propio del mundo animal que frecuentò, Urrutia B. no podìa llamar la atención sino que por los exabruptos que acaba de proferir contra las vìctimas de la dictadura.

Algunos de sus correligionarios dicen ,para disculparle, que no està en sus cabales, otros afirman que solo se trata de un bruto verbal. La verdad es que ya no es hora de preguntarse lo que se hace con Urrutia B. pues simplemente su lugar no està en una Càmara legislativa que hace tantos esfuerzos para ganar el aprecio de los chilenos y que con gente como Urrutia pierde todo lo que ha avanzado.