Diputados presentan proyecto para transparentar información de Carabineros y Fuerzas Armadas

Actualmente, la normativa permite que ambas instituciones puedan no entregar la información solicitada. "Queremos acabar con el silencio de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que les garantiza un secreto, una reserva legal sobre prácticamente, todo lo que ocurre en su interior", explicó el diputado Leonardo Soto, que presentó el proyecto.

El fraude de Carabineros, los montos de las pensiones de Fuerzas Armadas y los sobresueldos, son solo algunas situaciones que han salido a la luz en el último tiempo y que, además de revelar el escenario interno de las instituciones, han cuestionado la protección legal que existe para las entidades de seguridad respecto a la ley de Transparencia. Esto porque, al solicitar información, las instituciones mencionadas pueden no entregar los datos, haciendo alusión a la reserva que les permite la normativa vigente.

Por ello, el diputado Leonardo Soto presentó al presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, un proyecto de ley que permita la transparencia en ambas instituciones. En conversación con nuestro medio, explicó que “en todo el trabajo de fiscalización que me ha tocado desarrollar en la cámara de Diputados, sobre distintas irregularidades y Ley de Corrupción tanto en las Fuerzas Armadas como también en Carabineros, ha existido un patrón común. Todas estas redes de negocios y de corrupción han tenido algunas condiciones estructurales que le han permitido que se desarrollen, y sobre todo, que se mantengan ocultas por muchos años”. A sus dichos agregó que “por ejemplo, el fraude del Pacogate funcionó durante diez años y no fue descubierto por el Alto Mando, sino que, por un Fiscal y particularmente, por un banco que se dio cuenta de las cantidades de recursos que se estaban asignando a personas que tenían remuneraciones que no cuadraban con los montos que recibían”.

El representante del partido Socialista, profundizó en los últimos episodios conocidos, y que “ese patrón común tiene que ver con la falta de transparencia, con la falta de publicidad de lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, esa condición es la que ha permitido que se desarrolle todo esto, por eso hemos presentado un proyecto de ley que busca someter a Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas al régimen de Transparencia, de publicidad, que tiene toda administración Pública hace años en este país. Queremos acabar con el silencio de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que les garantiza un secreto, una reserva legal sobre practicamente, todo lo que ocurre en su interior”.

Respecto a ese silencio, Soto explicó que es transversal y que “todo lo relacionado con la dotación, por ejemplo, es secreto. Lo relacionado con su inmueble. Nosotros creemos que hay muchas situaciones que deben ser de conocimiento público y que debe tener escrutinio de la sociedad. Solamente deben quedar reservada algunas materias, estrictamente las relacionadas con afectar la seguridad o defensa nacional, pero no el resto”.

El proyecto que fue presentado a la comisión de Transparencia, busca someter a sistema de Transparencia no solo a las instituciones, sino a organismos privados ligados a ellas. “Son corporaciones privadas dirigidas, curiosamente, por el general director o los comandantes en jefes de servicio activo. Afuera de su horario de trabajo dirigen estas corporaciones y se llevan parte de las utilidades que ellos consiguen ahí, incluso, algunas de ellas la dirigen la cónyuges de los comandantes en jefe o generales directores, dejando entre ver, que es una situación totalmente anómala”.