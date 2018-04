Ediciones Radio Universidad de Chile presenta lo mejor de Un Bello Sino

El martes 24 de abril, Ediciones Radio Universidad de Chile presentará el libro Lo mejor de un Bello Sino del profesor de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Casa de Bello, Sergio Jara Díaz.

El texto se divide en ocho capítulos, entre ellos, Amigos y amores, Política e ideología, La música y el cine y Por el mundo. De esta manera, el volumen presenta diversas crónicas que han sido comentadas en el programa Un Bello Sino de Radio Universidad de Chile.

Éstas abordan temas tan diversos como la historia, el arte y las experiencias personales del autor.

“Hasta hace un tiempo, yo solía contestar que Chile era un país donde en muchos sectores de la población se lavaban los vasos desechables, lo que me permitía expandirme en dos direcciones importantes: la poca equitativa distribución del ingreso y el contrapunto entre la cultura del despilfarro imperante en el hemisferio norte y la nuestra. He moderado estos corolarios pues creo que el no desechar lo desechable tiene una componente generacional”, escribe el académico en el texto.

En la ocasión, el libro será comentado por la periodista Juanita Rojas y el ingeniero y ex presidente de la FECH Andrés Fielbaum.

El lanzamiento del libro se realizará a las 19:00 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia.). La entrada es gratuita. Al finalizar la actividad, se ofrecerá un vino de honor.