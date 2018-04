Fracasa intento del ministro de Salud: Apelación en su contra sigue en pie

Luego que el ministro de Salud, Emilio Santelices mostrara modificaciones en la objeción de conciencia de la ley de Aborto, diputados decidieron interpelarlo. Este lunes, el propio secretario de Estado presentó a la comisión de la Cámara cambios en la normativa que, en palabra simples, propuso volver al texto original a cambio que se cancele la interpelación. Pese a que hubo conversaciones, el ministro no logró su cometido.

Esta mañana, el ministro de Salud Emilio Santelices, habría presentado una propuesta a los parlamentarios de oposición que son parte de la comisión de salud de la Cámara, con el fin de presentar una nueva idea en el protocolo de aborto en tres causales. Lo planteado, luego que se aprobara la interpelación al secretario de Estado producto de su actuar en este tema.

Según informó La Tercera, el acuerdo propuesto buscaría que la oposición abandone la idea de la interpelación, la cual fue fijada luego que Santelices ingresara cambios al documento, que trajo como consecuencia que instituciones que reciben recursos del Estado puedan acogerse a la objeción de conciencia para no practicar abortos en las tres causales en las que está permitido.

En ese sentido, Santelices entregó un documento de más de 20 páginas en el cual se realiza una comparación entre los Protocolos del 22 de enero, el del 23 de marzo y de esta propuesta “Consensuada”, que en palabras simples, pretende retroceder al texto original de objeción de conciencia.

Respecto a esta especie de negociación, la diputada miembro de la Comisión de Salud y otrora presidenta de la misma, Karol Cariola criticó la alternativa de Santelices. “Me parece lamentable que el ministro de Salud, esté utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio para negociar que se baje su interpelación. El ministro tiene muy claro que cometió un error con la modificación del protocolo de Objeción de Conciencia, él actuó de manera ilegal respecto de lo que la ley establece, por eso nosotros acudimos a la Contraloría”.

A ello agregó, la diputada comunista agregó que “no comparto que se baje la interpelación a cambio que él haga lo que tiene la obligación de hacer, es su obligación cambiar el protocolo de Objeción de Conciencia porque no es posible, que instituciones privadas, reciban recursos del Estado y no cumplan con la ley que garantiza este derecho para todas las mujeres de nuestro país”.

Karol Cariola criticó la forma de conducir este acuerdo “si bien a mi me parece correcto que el protocolo se cambie, creo que no puede ser bajo este condicionamiento, bajo esta transaca de un acuerdo entre cuatro paredes, que ni siquiera incorpora a los actores sociales que han estado durante mucho tiempo demandando el derecho de las mujeres. No solamente en la ley sino que también cuando conocimos esta modificación del protocolo de Objeción de Conciencia que va a contrapelo de lo que la propia ley establece”.