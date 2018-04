Profesores de Barrancas advierten paralización por no pago de sueldos

Al inicio del año escolar, el Servicio Local Barrancas paralizó las clases sus colegios puesto que las municipalidades -hasta el año pasado empleadores de los profesores- les adeudaban el pago de sus cotizaciones. Ese día se pactó que para el 13 de marzo todo estaría solucionado. Así se fue aplazando esta responsabilidad hasta llegar al día de hoy, fecha en que la situación se ha extremado, pues ahora no solo se adeudan las previsiones, sino que en las primeras liquidaciones de sueldo pagadas por el Servicio Local, hubo profesores que tenían déficit de cuatrocientos mil pesos, y en su mayoría tenían algún tipo de descuento.

Carlos Díaz, Presidente Regional Metropolitano del Colegio de Profesores de Chile explicó que “previo a la entrada en vigencia del Servicio Local, se había proyectado un periodo de anticipación donde se suponía que la ley estaba diseñada meses antes de que entrara en vigencia, por lo que dicha etapa serviría para hacerse cargo de cualquier problema que se suscitara y de esta manera solucionarlo antes de que entrara en vigencia este proyecto. Durante el año pasado hubo tres meses en que se realizaron diferentes reuniones, pero todas eran para hablar sobre las maravillas del nuevo proyecto, ninguna orientada en resolver los problemas. Hoy nos encontramos en esta situación”.

El problema más grave según los profesores del Servicio Local Barrancas, es que al estar “perjudicados por una parte de su sueldo, el profesor necesariamente pone su preocupación y foco central en cosas que no tienen que ver con el tema educativo. Además de eso, hay que agregar que el Servicio Local lleva prácticamente un mes y medio abocado a ver cómo reúne recursos para pagar los sueldos. No ha habido ninguna preocupación de parte del Servicio Local para que exista una mejora en pedagogía, en didáctica, más proyectos, más documentos. No hay ninguna ocupación respecto a lo pedagógico, sino que solo se han abocado a resolver un tema administrativo que debió ser muy simple: pagar lo que corresponde”, denunció Carlos Díaz.

La sensación de los profesores es de una lejanía total de parte del Ministerio de Educación respecto a lo que está pasando con los colegios de barrancas, ya que “han dejado que se solucionen las cosas como por magia, sin involucrarse en el problema de fondo”, sostuvo Díaz.

Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, dijo que en conversaciones con el Subsecretario de Educación se le expresó que “la entrada en vigencia de los primeros servicios locales era algo desastroso y que era preocupante, porque si no se logra llevar la gestión administrativa de dos servicios ¿cómo se pretendía masificar para el próximo año, fecha en que tendrían que entrar en funcionamiento otros 69 Servicios Locales?”.

Hay acuerdo en los profesores en que de no solucionarse el pago de los sueldos adeudados y las cotizaciones impagas, los maestros de Barrancas y Coquimbo comenzarán una movilización y paro indefinido a finales de abril.