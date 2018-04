Gobierno congela nombramiento de Pablo Piñera como embajador

El Presidente Sebastián Piñera suspendió la designación de su hermano como embajador de Chile ante Argentina a la espera del trámite de toma de razón de Contraloría. A través de un comunicado de prensa, el mandatario informó su decisión, luego de la polémica suscitada debido al nombramiento de su hermano en un cargo de exclusiva confianza, lo que generó cuestionamientos por parte de expertos constitucionalistas y la oposición.

En el texto, el mandatario defendió la designación de “Polo” Piñera, sin embargo, tomó en cuenta el requerimiento que diputados de oposición realizaron este martes. En el documento dado a conocer en horas de esta tarde, afirmó que esperará el pronunciamiento de la Contraloría “antes de proseguir con la implementación de la designación”.

Además, desde La Moneda confirmaron que Pablo Piñera no participará de la gira presidencial al país vecino.

Esto ocurre debido la arremetida de la oposición, ya que parlamentarios del Partido Socialista y Comunista pidieron a la instancia fiscalizadora pronunciarse ante una eventual ilegalidad por la asignación del hermano del mandatario como embajador en Argentina.

Para el parlamentario socialista Leonardo Soto, el nombramiento realizado por el Presidente es inédito y contraviene el principio de probidad administrativa, estipulado en dos artículos de la Constitución, en los cuales se impide la designación en cargos de responsabilidad pública a familiares directos. Precisó además que la Ley de Base de la Administración Pública especifica que la inhabilidad para nombramientos llega hasta los sobrinos.

“Estos aspectos nos dan argumentos para señalar que esta designación es ilegal. Esto es un bochorno internacional para nuestro país, sobre todo porque hay un acto claro de nepotismo, que es el germen de la corrupción. Nos parece un contrasentido que justamente, cuando estamos dando una lucha para erradicar la falta de probidad, se hagan este tipo de nombramientos”, afirmó.

Por su parte, el diputado del PC, Boris Barrera, sostuvo que “este tipo de cosas sólo se pueden hacer en la empresa privada o en la monarquía, pero aquí estamos en un país republicano y la ley lo prohíbe. Esto es inaceptable porque es la primera autoridad del país, así que ojalá tome conocimiento de eso el contralor y le haga saber al Presidente que está infringiendo la ley”.

Similar opinión compartió el jefe de la bancada del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien enfatizó en que la crítica no tiene que ver con el currículum de Pablo Piñera o su poca expertiz en el área diplomática.

“Tampoco estamos cuestionando que los diplomáticos sean nombrados por la exclusiva confianza del Presidente de la República, pero cuando Piñera nombra a su hermano como embajador está incumpliendo la ley y, lo que es más grave, está incumpliendo un principio de probidad administrativa que es básico para que quienes son autoridades”, concluyó.

Los parlamentarios coincidieron finalmente en hacer un llamado al Contralor General de la República a no dejarse presionar.

En tanto, desde el oficialismo, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, defendió la designación realizada por el Presidente.

“El mandatario tiene legítimo derecho de nombrarlo y nosotros no somos quienes para criticar ese nombramiento”, argumentó.

Las críticas por la designación no sólo llegaron desde la oposición, puesto que el ex candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, declaró que el mandatario no tenía necesidad de nombrar a su hermano en ese cargo. “Claramente es nepotismo, por mucho que digan que tiene las condiciones”, dijo, y acusó a Sebastián Piñera de “fijar un estándar muy bajo” para la designación de diplomáticos.

Puedes ver el comunicado acá:

http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/04/pdf-piñera.pdf