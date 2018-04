Mike Patton regresa a Chile junto a Mondo Cane

El vocalista de Faith No More presentará su proyecto dedicado a la música italiana, con un concierto programado para septiembre en el Coliseo Santiago.

Mike Patton tocará una vez más en Chile. A tres años de su última visita, junto a Faith No More en el festival Santiago Gets Louder, el músico estadounidense anunció un nuevo concierto en Santiago.

Esta vez lo hará con Mondo Cane: el próximo 8 de septiembre, presentará en el Coliseo Santiago su proyecto dedicado a la música italiana de los años 50 y 60.

Será la tercera vez de Patton con ese espectáculo, que debutó en la capital en 2011, con dos fechas en el Teatro Caupolicán, y repitió en 2013 en el estadio Bicentenario de La Florida, abriendo para Ennio Morricone.

En Mondo Cane, el cantante deja de lado el sonido de bandas como Mr. Bungle, Tomahawk y Fantomas para adentrarse en el pop italiano y los grandes arreglos orquestales.

Las entradas saldrán a la venta al mediodía de este jueves 26 de abril, a través del sistema Puntoticket, con valores de $30.000 (platea alta), $45.000 (cancha) y $55.000 (platea baja numerada).